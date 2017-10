KMG International, investiţie de 3,5 milioane USD în terminalul petrolier din Marea Neagră

KMG International, investiție de 3,5 milioane USD în terminalul petrolier din Marea Neagră

Ştire online publicată Marţi, 10 Noiembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Grupul KMG International, prin intermediul companiei Midia Marine Terminal, a finalizat lucrările de înlocuire a sistemului de echipamente necesare pentru transferul țițeiului prin terminalului petrolier operat în largul Mării Negre, investiția totală ridicându-se la 3,5 milioane USD.„Proiectul a vizat înlocuirea întregului sistem flexibil de transfer al țițeiului de la navele petroliere către parcul de rezervoare al rafinăriei Petromidia. Lucrările de mentenanță capitale obligatorii mențin terminalul maritim în condiții optime de siguranță și perfor-manță. De asemenea, investiția asigură menținerea la un nivel maxim de pro-tecție a mediului marin. La fiecare doi ani, investim cca. 200.000 USD, la 4 ani cca. 1,4 milioane USD, iar la fiecare 8 ani cca. 3 milioane USD pentru aceste lucrări”, a declarat Ioan Taus, directorul general al companiei Midia Marine Terminal.Înlocuirea sistemului de furtunuri flexibile a fost realizată de Midia Marine Terminal pe mare și a implicat 6 ambarcațiuni și 20 de scafandri care au lucrat 24/24 timp de 16 zile. Proiectul a fost realizat cu participarea companiei Rominserv, contractorul general al KMG International, pentru aprovizionarea furtunurilor și lucrările efectuate pe uscat.Sistemul de furtunuri flexibile al terminalului petrolier offshore din Marea Neagră este format din două șiruri de furtunuri din cauciuc ranforsat cu spirală metalică, având o greutate cuprinsă între 3,5 și 5 tone, prevăzute cu dublă carcasă special concepută pentru protejarea mediului marin, în caz de avarie. Acest sistem are în compo-nență două șiruri de furtunuri pluti- toare cu lungimi de aproximativ 270 metri fiecare și două șiruri de furtunuri submarine, garantate la o presiune de 19 bari, fiind construite în conformitate stan-dardele internaționale, dar ținând cont și de condițiile hidro - meteo specifice din zona în care este amplasat, 9 km est față de portul Midia Năvodari. Durata de viață în serviciu a acestora este de doi ani doar pentru cele plutitoare care funcționează în condiții de mare stres, de patru ani pentru furtunurilor submarine și de opt ani pentru celelalte furtu-nuri de transfer. Ansamblul de furtunuri al terminalului petrolier offshore de la Midia valorează cca. 3 milioane USD.De asemenea, compania Midia Marine Terminal și-a mărit și flota navală în 2015, operând în prezent trei remorchere - Tirreno, pavilion Italia, de 70 tbp, pentru asistență la manevra tancurilor petroliere de 150.000 tdw; București și Astana, ambele sub pavi-lion România, de 50 tbp, pentru mane-vre furtunuri, mentenanță și lucrări offshore, suport scufundări, dar și asis-tență a navelor aflate în manevră în portul Midia. De asemenea, flota MMT cuprinde o pilotină de 9,5 metri lungime și 500 CP și două șalupe de lucru.Prin intermediul terminalului petrolier din largul Mării Negre au fost descărcate peste 23 milioane tone de țiței de la începutul anului 2009 până în septembrie 2015 și au fost operate în siguranță 276 de nave. Terminalul a rezistat fără avarii, în condiții de frig sever și la furtuni violente, cu valuri care au depășit 8 metri în zona acestuia, fiind proiectat să funcționeze pentru o perioadă de minim 25 de ani.În prezent, terminalul asigură necesarul de țiței al rafinăriei Petromidia - cea mai mare unitate de profil din România, care a prelucrat în anul 2015 cantitatea record de 5 milioane tone de țiței de la punerea în funcțiune (1979), atingând, astfel, capacitatea maximă de producție. Cu o capacitate proiectată de transfer de 24 milioane tone pe an, terminalul petrolier poate primi nave de până la 160.000 tdw. Operarea prin terminal scade distanța cu aproximativ 33 de kilometri față de traseul prin portul Constanța și permite realizarea unor reduceri de cca. 7 USD/tonă a costurilor de aprovizionare cu țiței. Astfel, investiția de 100 de mili-oane USD pentru realizarea termi-nalului petrolier a fost amortizată în doar 5 ani de la punerea lui în funcțiune.Prin Midia Marine Terminal este asigu-rată prezența KazMunayGas în arcul geografic ce unește zona Mării Caspice (Kazakhstan, Georgia) și a Mării Negre (Ucraina, Moldova, România, Bulgaria) cu Europa Occidentală (Franța și Spania).