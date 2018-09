Klaus Iohannis și Mihai Daraban au deschis Summit-ul Inițiativa celor Trei Mări

În București a început ieri, 17 septembrie 2018, cel de-al treilea Summit al Inițiativei celor Trei Mări. La eveniment iau parte președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, nouă șefi de stat, doi președinți de parlamente naționale, un prim-ministru și un ministru al Afacerilor Externe.Summit-ul are ca prim obiectiv dezvoltarea economică a statelor din regiunea Europei Centrale și de Sud-Est, prin creșterea interconectivității, în special pe axa Nord-Sud, în trei domenii principale: transport, energie, digital. În plus, se urmărește creșterea convergenței reale între statele membre ale UE și consolidarea relației transatlantice, prin încurajarea prezenței economice a SUA în regiune.Evenimentul se desfășoară la Romexpo, sub înaltul patronaj al președintelui Klaus Iohannis. Coorganizatori, alături de Administrația Prezidențiala, sunt Camera de Comerț și Industrie a României, în cooperare cu Consiliul Atlantic al Statelor Unite și Școala Națională de Studii Politice și Administrative.La forumul de afaceri organizat pe durata a două zile participă companii și oficiali guvernamentali din statele partenere în cadrul Inițiativei, din celelalte state membre UE, din Statele Unite ale Americii, din Balcanii de Vest, Republica Moldova, Ucraina și Georgia, reprezentanți ai Comisiei Europene și ai instituțiilor financiare europene și internaționale, precum și reprezentanți ai think-tank-urilor și mediului academic.În deschiderea forumului de afaceri au vorbit Klaus Iohannis și Mihai Daraban - președintele Camerei de Comerț și Industrie a României.