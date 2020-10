Klaus Iohanis a anunţat cele 12 direcţii din planul naţional de redresare economică, cu bani europeni

Președintele Klaus Iohannis a anunţat miercuri, care este stadiul pregătirii planului naţional de redresare şi rezilienţă. La şedinţa pe tema fondurilor europene, au fost invitaţi premierul Ludovic Orban şi mai mulţi miniştri. Astfel, au fost stabilite 12 domenii prioritare în care vor fi folosite cele 30 de milioane de euro, obținute de la Uniuea Europeană.







„În urma unor negocieri foarte dificile, am obținut, la reuniunea Consiliului European din luna iulie, circa 80 de miliarde de euro, fonduri europene destinate României, pentru următorii 9 ani. O parte importantă dintre aceste fonduri, peste 30 de miliarde de euro, o vom folosi pentru a accelera revigorarea economică în perioada post-pandemie de COVID-19, în baza Planului Național de Relansare și Reziliență”, a spus Klaus Iohannis.







Cele 12 direcţii prioritare sunt: sănătate, educație, digitalizare și securitate cibernetică, transport durabil, combaterea schimbărilor climatice, protecția mediului, energie, eficiență energetică, mobilitate urbană, mediu de afaceri și antreprenoriat, cercetare-inovare, precum și creșterea capacității de reziliență în condiții de criză în domeniul sanitar și alimentar. „Planul Național de Redresare și Reziliență are trei piloni principali: I - Tranziția Verde și combaterea schimbărilor climatice; II - Serviciile Publice, dezvoltarea urbană și valorificarea patrimoniului și, nu în ultimul rând, III - Competitivitate economică și reziliență”, a adăugat preşedintele.







El a mai spus că are încredere că Guvernul va reuși să obțină banii puși acum la dispoziție de Uniunea Europeană, deoarece absorbția fondurilor europene a crescut mult în ultimul an. „Cifrele vorbesc de la sine. Sumele atrase de România din fonduri europene în ultimele 12 luni însumează 4,1 miliarde de euro, la care se adaugă și plățile directe în agricultură. Asta înseamnă că, într-un singur an, rata absorbției a crescut de la 32% la 46%”, a spus el.







O altă zonă extrem de importantă, în care fondurile europene sunt vitale, este sănătatea. „În acest an, au fost încheiate contractele de finanțare pentru spitalele regionale din Craiova, Iași și Cluj-Napoca și au fost inițiate procedurile legale pentru contractele de achiziție publică necesare realizării proiectului tehnic de execuție. Valoarea totală a acestor proiecte este de 1,6 miliarde de euro, iar capacitatea de spitalizare totală care se realizează este de peste 2.500 paturi”, a adăugat preşedintele Iohannis.