Kazahul Saduokhas Meraliyev este noul chairman al Grupului Rompetrol

Kabyldin Kairgeldy, președintele lui KazMunaiGaz (Kazahstan), a anunțat, ieri, într-o conferință de presă organizată la Rompetrol Rafinare, că noul noul chairman al Grupului Rompetrol este conaționalul său, Saduokhas Meraliyev. Acesta îi succede în funcție omului de afaceri Dinu Patriciu, care va fi, în continuare, membru în cadrul consiliului de administrație. Schimbarea, a spus Kairgeldy, este urmarea achiziționării de către KazMunaiGaz a restului de 25% din acțiunile grupului. El nu a dezvăluit prețul la care a fost tranșată afacerea. Patriciu este păstrat în Consiliul de Administrație pentru experiența sa, demonstrată în cei aproape 10 ani de la privatizarea Petromidiei, și pentru a asigura o continuitate a strategiei de dezvoltare. Pentru început, în Consiliul de Administrație vor intra mai mulți reprezentanți ai KazMunaiGaz, pentru a se realiza integrarea Grupului Rompetrol în politica generală a companiilor petroliere din Kazahstan, în stadardele lor. Mai târziu, administrarea va fi transferată către români, a afirmat Kairgeldy. KazMunaiGaz, a declarat Kairgeldy, a luat măsuri anti-criză și a redus costurile cu 40%, iar personalul de conducere, cu 15%. Pe de altă parte, a amânat o serie de investiții majore, precum proiectul de deschidere a exploatării de la Kashagar, unde se găsesc cele mai mari rezerve de petrol descoperite în ultimii 20 de ani, conducta de gaze spre China și altele. Programul anti-criză va fi aplicat și la Rompetrol. În prezent, KazMunaiGaz extrage 2 milioane de barili de țiței pe zi, dar rafinăriile sale din Kazahstan sunt cu mult sub standardele internaționale, a afirmat Kairgeldy. El a dezvăluit faptul că specialiști din țara sa vor veni să învețe la Petromidia. În cazul Grupului Rompetrol se va urmări creșterea eficienței și diminuarea cheltuielilor. De asemenea, se va renunța la activitățile care nu aduc profit. Kairgeldy a declarat că se studiază problema plății datoriei pe care Rompetrol o are față de statul român și că sunt avute în vedere aranjamente bancare. Întrebat dacă KazMunaiGaz a cumpărat grupul de firme din România pentru a-l revinde, el a negat, dar nu a exclus o asemenea posibilitate. Noul CO, Saduokhas Meraliyev, a declarat că este petrolist de meserie și că timp de 12 ani a lucrat în SUA și Japonia, la marile companii petroliere. De un an și jumătate, el activează la Rompetrol Rafinare și s-a familiarizat cu instalațiile și oamenii. Partea a doua a conferinței de presă a fost dedicată aniversării a 30 de ani de la punerea în funcțiune a primei instalații de pe platforma Petromidia. Alexandru Nicolcioiu, președintele Consiliului de Administrație de la Rompetrol Rafinare, și Dinu Patriciu au prezentat istoria evoluției rafinăriei și contribuția ei la dezvoltarea orașului Năvodari și a județului. Construcția complexului petrochimic a început în 1975, pe un teren mlăștinos. Compania a trecut prin două privatizări nereușite, în 1999 și 2000, iar cea de-a treia s-a dovedit a fi o poveste de succes. În decurs de trei decenii, Petro-midia a procesat 80,7 milioane tone de materie primă, din care peste 40% începând din 2001, după pre-luarea de către Grupul Rompetrol. În 2008, s-a înregistrat un record istoric de 4,4 milioane tone de materie primă prelucrată, iar pentru 2010 se estimează o cantitate de 5 milioane tone procesate. De la privatizare și până azi s-au realizat numeroase investiții tehnologice, rafinăria fiind complet automatizată și modernizată. Investițiile au depășit 520 milioane de dolari. Cifra de afaceri obținută în 2008 a fost de 4,68 miliarde de dolari, fiind de peste 15 ori mai mare decât cea din 2000. În perioada 2001 – 2009, compania a contribuit cu 5,2 miliarde de dolari la bugetul statului. Pe platformă muncesc 2.500 de angajați, iar salariul mediu este de 2.800 lei. Cu ocazia aniversării, un număr de 300 de angajați, care au muncit la Petromidia pe parcursul celor 30 de ani, au fost premiați în cadrul unei festivități.