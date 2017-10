„Jurământul“ lui Ovidiu Cupşa: „Vom fi cei mai buni din Europa!“

„Jurământul“ lui Ovidiu Cupșa: „Vom fi cei mai buni din Europa!“

La preluarea conducerii CERONAV, dr. ing. Ovidiu Cupșa, mi-a acordat un interviu pentru cotidianul „Cuget Liber”, în care a schițat câteva din proiectele sale de viitor. Au trecut cinci luni de atunci, timp suficient ca împreună cu echipa sa managerială să demonstreze ce poate. De aceea, i-am solicitat directorului general un prim „decont” al activității.Made in Romania- Domnule Ovidiu Cupșa, unul dintre produsele „made in Romania” și care se exportă în proporție de aproape 100%, este competența în navigația maritimă. CERONAV are o con-tribuție majoră nu doar la „fabri-carea” acestui produs, dar îi asigură și „service-ul” pe întreaga perioadă de exploatare. Câte astfel de „produse” ați „livrat” și „revizuit” în acest an și care este evoluția față de anul trecut?- Îmi place analogia. Într-adevăr, produsul finit este competența ma-rinarului român, căreia noi îi facem „service-ul”, „întreținerea”, „upgrading-ul”. Marinarul român este realmente unul dintre cele mai bune „produse made in Romania”. CERONAV are o cerere destul de mare pe piața educațională. Marea majoritate a marinarilor români își fac cursurile în instituția noastră. Excepția o reprezintă câteva cursuri specifice, care nu se realizează la noi. Anual realizăm aproape 50.000 de cursuri, pentru un număr de 35.000 de navi-gatori români, din care aproximativ 25.000 muncesc pe mările și oceanele lumii, iar 10.000 pe apele interioare. Anul acesta vom depăși cu 3.000 - 4.000 de cursuri nivelul anului trecut. Veniturile prognozate au fost depășite cu circa 10 - 11%, ceea ce ne va permite finanțarea proiectelor pe care le avem. La momentul actual, suntem preocupați să atragem cursanți de pe piața externă, iar pentru aceasta ducem o activitate susținută pentru înființarea unor consorții de training cu parteneri străini importanți, din acest domeniu, precum Warsash Maritime Academy (Marea Britanie). Suntem în discuții pentru un parteneriat cu GSP și Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, în ceea ce privește personalul off-shore. De asemenea, avem discuții cu marile companii petroliere interesate de exploatarea zăcămintelor de țiței și gaze din Marea Neagră. Practic suntem într-o continuă mișcare, în căutare de parteneriate, pentru a dezvolta și mai mult această resursă, care este training-ul românesc, pentru a face export și la nivel de training, nu doar la nivel de produs finit (marinarul român).„Materia primă“ a marinăriei- Rămânând la terminologia industrială, ce ne puteți spune despre calitatea „materiei prime” furnizate de sistemul universitar?- Există o anumită tendință de a evalua sistemul universitar româ-nesc la un nivel mai scăzut decât în trecut. Probabil că s-a mai pierdut din calitate sau există o diferență față de sistemul clasic de pregătire, prin care am trecut mulți dintre noi. Dar, eu cred că trebuie să ne comparăm cu celelalte sisteme de învățământ de pe piață. În raport cu ele, cel românesc este extrem de performant. Vreau să vă spun că toate companiile de shipping, de crewing, recrutorii din diferite domenii sunt încântați de sistemul nostru de învă-țământ, care furnizează competențe profesionale pe termen lung. În Vest, cât și în alte zone ale lumii se merge pe formarea vocațională, care asigură competențele pe partea de exploatare, dar sacrifică pregătirea teoretică. Sistemul românesc dă și viziunea teoretică, foarte importantă în formarea oricărui profesionist. Într-un cuvânt, sistemul universitar românesc este bine cotat în străinătate.- Atunci când clienții - companiile de crewing - se plâng că „produsele” au deficiențe, că nu sunt de calitate, a cui e vina că au ajuns pe piață: a universităților, a CERONAV, a Autorității Navale Române?- Nu cred că se pune problema în felul acesta, întrucât crewing-ul face o selecție riguroasă a ceea ce ajunge pe piață. Agenții de crewing poartă răspunderea pentru ceea ce recrutează. Țara noastră pregătește un număr foarte mare de cadeți. În Anglia, sunt patru universități de marină care pregătesc 850 de cadeți pe an. În România, două universități de marină și un colegiu pregătesc peste 1.500 de cadeți pe an. Pentru companiile de crewing din România e bine că au de unde să selecteze. Desigur, e rău pentru cadeții care nu pot ajunge pe mare. Pe termen lung, acest dezavantaj se va transforma în avantaj, întrucât în țările occidentale, cu un nivel de trai ridicat, profesia de ofițer de marină nu mai e atât de atractivă. În flota internațională există un deficit de aproximativ 20.000 de ofițeri de marină.Fișa de satisfacție a clientului- Principalii beneficiari ai serviciilor CERONAV sunt navigatorii. Aveți sesizări, reclamații, propuneri din partea lor? Dacă da, în ce constau?- În practica CERONAV s-a introdus „fișa de satisfacție a clientului”. Cursanților li se solicită să-și exprime opinia privind punctele tari și punctelor slabe ale programelor. Pe baza analizei lor stabilim ce trebuie să facem în continuare. Ca urmare a cererii multora dintre ei, suntem preocupați să asigurăm servicii integrate - cursuri, cazare, masă, transport intern - la prețuri rezonabile. Asta se practică și în alte țări. Alte cereri se referă la introducerea unor programe noi de formare. În momentul de față am introdus cursuri pentru navele LNG-uri și cursurile BOSIET, FOET și HUET, pentru activitățile off-shore. Ne-am acreditat pentru cursurile ECDIS, dedicate lucrului cu hărțile electronice. Începând de la 1 ianuarie, vom avea un curs managerial pentru cei ce vor să treacă de la brevetul operațional la cel managerial, conform regulilor de la Manila, din 2010. La solicitarea cursanților, am modificat și structura programului zilnic de învățământ. În locul programului școlăresc, cu ore de 50 de minute și pauze de 10 minute, s-a trecut la un program similar celui de la navă, cu pauză de masă și pauze de cafea. Durata cursurilor zilnice este aceeași, doar structura e diferită.Salarii mai mari cu 20%- Anul 2013 bate la ușă. Cu ce obiective și proiecte îl întâmpinați?- Dacă nu în decembrie 2012, în ianuarie 2013 vom pune piatra de temelie a sediului de la Galați, pentru pregătirea celor 10.000 de navigatori fluviali. Până în ianuarie va fi finalizată baza nautică din Constanța. Sediul vechi, de pe strada Baba Novac, construit în 1970, va intra în reparații generale. Va fi adus la standarde europene. Vom introduce noi cursuri, pentru că ele aduc veniturile necesare investițiilor. Vom achiziționa un nou simulator pentru compartimentul mașini și trei nave pentru pro-gramele de salvarea vieții pe mare și tehnici de supraviețuire. Vom continua demersurile pentru achiziționarea terenului, aferent imobilelor CERONAV. Din punct de vedere juridic, ne vom transforma în societate națională. Astfel, vom avea o mai mare flexibilitate în stabilirea tarifelor, promovare și marketing, în negocierea discount-urilor, o flexibilitate mai mare la angajare și în politica salarială. Anul viitor vom pregăti documentația pentru hotelul propriu. Vom deschide o filială la București, pentru a acoperi mai bine nevoile pieței naționale. Nu trebuie omis faptul că 20-30% dintre navigatori trăiesc în afara granițelor Constanței. Vom upgrada sistemul de predare, prin achiziționarea table-lor inteligente (display-uri). De anul viitor, nu va mai exista clasica tablă cu cretă. Vom solicita Ministerului Transporturilor să aprobe un buget de salarii cu 20% mai mare decât anul acesta, care să includă și prime de Paști, de Crăciun și de concediu, întrucât resursa noastră cea mai importantă este cea umană, iar instituția noastră se autofinanțează.„Condamnați“ să ajungă în vârf- Remarc că aveți un mare număr de proiecte. Asta demonstrează că CERONAV e o institu-ție dinamică, care țintește foarte departe și care, drept consecință, va înregistra performanțe.- În momentul de față suntem printre cei mai buni din Europa. Obiectivul nostru este să fim cei mai buni. Ne raportăm la piața internațio-nală și, cu mâna pe inimă, pot să vă spun că știu că putem face acest lucru. Acum, suntem lângă primul loc al topului continental. Este imperios necesar să fim cei mai buni. Românii trebuie să fie mai buni decât ceilalți, căci dacă sunt la fel de buni nu mai sunt competitivi. Când am fost la fel de buni ca englezii, norvegienii sau alte nații din marinărie, a intervenit efectul de țară. De aceea trebuie să fim în vârf. Eu cred că avem un mare potențial, căci de pe băncile universităților ies în continuare mulți absolvenți. Cu ajutorul ministerului și al Autorității Navale Române, care au pregătit deja legea pavilionului internațional românesc, se va rezolva problema flotei. Astfel se vor asigura și locuri de practică pentru cadeți. Integrarea navigatorilor români pe piață va fi mai facilă. Pentru asta ne pregătim să fim o instituție de top, să nu ne plafonăm, considerând că e suficient ce facem în prezent.- Domnule Ovidiu Cupșa, sunt convins că informațiile pe care ni le-ați oferit vor fi citite cu foarte mare interes. Vă mulțumesc pentru interviu!