Judeţul Constanţa, pe primul loc la depunerea de proiecte pentru banii europeni

Județul Constanța, pe primul loc la depunerea de proiecte pentru banii europeni

Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit a anunțat că a primit în prima sesiune de depunere a proiectelor pentru Programul Național pentru Dezvoltare Rurală, care s-a încheiat la data de 28 martie, un număr total de 918 proiecte, cu o valoare totală de 728,71 milioane de euro. „Bilanțul lunii martie este unul pozitiv și foarte încurajator pentru noi. Afluența aceasta mare de proiecte este dovada că eforturile Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și ale APDRP de conștientizare a oamenilor din mediul rural au fost și sunt eficiente. Există o mare dorință de a face performanță în agricultură și în spațiul rural și noi o vom sprijinii în continuare”, a declarat Laszlo-Attila Klarik, directorul general al APDRP. La nivelul județului Constanța, potrivit informațiilor oferite de către Simona Leoveanu, directorul Oficiului Județean pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, în prima sesiune au fost depuse un număr total de 90 de proiecte, din care 71 dintre acestea au fost declarate eligibile și transmise mai departe spre analiză și ulterior aprobare. Din cele 90 de proiecte depuse, 88 au fost pentru măsura 121, care are în vedere modernizarea exploatațiilor agricole, și două pentru măsura 123, care are în vedere creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere. „Noi suntem foarte mulțumiți de interesul manifestat de fermierii constănțeni. Practic, după numărul total de proiecte depuse, județul Constanța se plasează pe locul trei la nivel național, după județele Iași și Târgoviște. De asemenea, după numărul de proiecte depuse pe măsura 121, județul Constanța se plasează pe locul doi la nivel național, în fața noastră situându-se doar județul Călărași care are depuse cu cinci proiecte mai mult decât noi”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Simona Leoveanu. Valoarea totală a proiectelor pentru care fermierii constănțeni au depus cereri de finanțare se ridică la 11,3 milioane de euro. Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit a lansat, începând cu data de 2 aprilie, cea de a doua sesiune de depunere a proiectelor pentru Programul Național pentru Dezvoltare Rurală.