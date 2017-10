Judeţul Constanţa nu poate fi declarat calamitat

Directorul DADR Constanța:

Județul Constanța nu poate fi declarat calamitat

// Raportul trimis de vechea conducere la Ministerul Agriculturii arăta că 45% din suprafața cultivată în campania 2008 - 2009 a fost declarată calamitată, de fermieri Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (DADR) Constanța are un nou director coordonator de la mijlocul săptămânii trecute. Prima decizie pe care a luat-o Paraschiva Bobe este reevaluarea situației cu privire la producțiile pe care le-au obținut fermierii constănțeni. „Încercăm să facem o evaluare a situației reale cu privire la sectorul agricol constănțean. Din ce-am văzut până acum, producțiile medii locale sunt foarte mari, dacă este să ne raportăm la suprafețele declarate calamitate de fermieri. După aceste producții nu se poate declara județul calamitat”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, Paraschiva Bobe. „Spre exemplu, producția de rapiță a fost mai mare cu 16% decât ce-am estimat anul trecut. În toamna anului trecut, 41.000 hectare au fost cultivate cu rapiță. În acest an, aproape 42.000 hectare au fost declarate calamitate de cultivatorii de rapiță. Și la grâu este aceeași problemă. În 2008, am estimat o producție de 2,75 tone de grâu pe hectar. Producția medie în vara anului 2009 a fost de 1,84 tone, adică cu aproape 900 kilograme mai puțin. Or acest lucru nu este posibil, dacă este să facem o traducere sumară la datele care sunt acum. 100.000 hectare cu grâu au fost declarate calamitate, ceea ce ar însemna că producția medie s-ar apropia mai degrabă de 1,2 - 1,3 tone pe hectar. Un lucru este sigur însă: există mult mai mulți cultivatori de cereale cu producții de o tonă pe hectar de grâu, decât cei care au obținut producții de 3 - 4 tone pe hectar”, a explicat directorul coordonator al DADR Constanța. Care este adevărul însă? Agricultorii constănțeni au depus dosare de calamitate, în care se susține că peste 190.000 hectare sunt afectate de secetă, din totalul de 422.000 hectare cultivate în anul agricol 2008 - 2009. „Cifrele acestea țin de dosarele depuse în prima fază, în vară. Foarte puține dintre acestea au fost verificate și finalizate”, a afirmat Paraschiva Bobe. Treabă făcută în grabă sau încercări de a ascunde motivul real și anume lipsa banilor la bugetul de stat, pentru plata subvențiilor? Campanie pentru finanțarea reabilitării sistemului de irigații Aceste discuții nu ar fi existat dacă sistemul de irigații din județ ar fi funcționat, iar fermierii ar fi folosit mai mult de 1% din sistem. Legea pentru irigații este una restrictivă și mulți dintre agricultori nu au putut accesa subvenția de la stat. „Vom propune o rectificare legislativă, pentru ca legea să acopere un areal mai mare. Sigur, de la anul, statul nu va mai putea da subvenția pentru irigații, însă sunt alternative. Din păcate, din cauza degradării, infrastructura funcționează în mod real la 30% din potențial. Costurile cu reparațiile sunt foarte mari, iar marea parte este suportată de producătorul agricol. Nu există o gestionare eficientă a resurselor de apă. În 2008, am făcut o campanie de mobilizare, pentru a ne constitui într-o organizație a udătorilor de apă și de a realiza un proiect cu finanțare de la Banca Mondială. Vom încerca să reluăm campania și în perioada următoare, pentru a reabilita sistemul de irigații. Asociația trebuie să aibă în administrare cel puțin 110.000 hectare amenajate pentru irigații, pentru a putea realiza un proiect de anvergură”, a mai spus Paraschiva Bobe. În privința plăților pentru agricultură, acestea rămân în continuare o problemă pentru instituția locală. Direcția Agricolă Constanța mai are de decontat aproximativ 11,38 milioane lei, din ajutoarele pentru motorină, de 1 leu pe litru. În această toamnă, s-au dat subvenții pentru o cantitate mică de motorină, pentru că cea mai mare parte din cota care s-a dat județului pentru 2009 a fost consumată în primăvară.