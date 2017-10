Judeţul Constanţa e grav afectat de criza forţei de muncă

Județul Constanța e grav afectat de criza forței de muncă

Anunțul „Angajăm vânzători” a invadat vitrinele prăvăliilor, semn că e criză de forță de muncă. Rapoartele oficiale și rubricile de mică publicitate ale ziarelor sunt categorice: penuria de lucrători calificați și necalificați a cuprins întreaga economie.Iată, dacă pe 12 septembrie 2016, Ministerul Muncii înregistra 18.676 de locuri de muncă vacante la nivel național, la o distanță de un an, pe 11 septembrie 2017, a anunțat cu 28,65% mai multe, respectiv 24.027 de locuri de muncă vacante. Cele mai multe sunt raportate în București (3.877 locuri vacante), Prahova (2.159), Arad (2.464), Sibiu (1.285), Arad (1.618), Dolj (1.025) și Timiș (854). Județul Constanța figurează cu doar 408 locuri de muncă vacante.La nivel național, oferta de locuri de muncă este următoarea: muncitori necalificați în industria confecțiilor - 1.598 de posturi, lăcătuși mecanici -1.256 de posturi, muncitori necalificați la asamblarea, montarea pieselor 1.242 de posturi, lucrători comerciali -1.057 de posturi, agenți de securitate - 1.000 de posturi, manipulanți de mărfuri - 880 de posturi, confecționeri-asamblori articole din textile - 812 posturi, vânzători - 674 posturi, muncitori necalificați în construcții - 595 de posturi, ambalator manual - 532 de posturi.Realitatea este cu mult mai gravă decât arată aceste cifre, având în vedere faptul că mulți agenți economici, din varii motive, nu raportează locurile de muncă vacante, preferând anunțurile de mică publicitate. Potrivit acestora, în județul Constanța, sectoarele cele mai afectate de criza forței de muncă sunt: comerțul, alimentația publică, turismul, sectorul construcțiilor, serviciile, transportul auto și industria navală.Magazinele și depozitele en-gros caută vânzători, agenți de vânzări, lucrători comerciali și manipulanți. Deși sezonul estival este pe sfârșite, restaurantele, barurile, cofetăriile și patiseriile de pe întreg litoralul solicită bucătari, cofetari, patiseri, barmani și ospătari. Din anunțurile de mică publicitate răzbate disperarea hotelierilor, care nu reușesc să găsească recepționeri și cameriste.Sectorul construcțiilor are nevoie de zidari, faianțari, sudori, instalatori sanitari, muncitori necalificați pentru demolări. Industria navală duce lipsă de sudori, electricieni, mecanici, tubulatori, tâmplari, strungari, macaragii, sablatori și vopsitori. În mai toate sectoarele de activitate sunt solicitați muncitori necalificați, șoferi și agenți de pază.Nu doar firmele românești caută lucrători calificați, ci și companiile din străinătate, fapt ce contribuie la adâncirea crizei interne. Companii din Germania, Finlanda, Belgia, Anglia, Olanda, Danemarca racolează lucrători din șantierele navale românești.Situația actuală seamănă tot mai mult cu cea din perioada 2005 - 2008, când nu era meserie sau nivel ierarhic în care să nu fie posturi vacante. La acea vreme, economia avea o foame de lup. Căuta personal calificat, de la nivelul de execuție până la cel de conducere, dar nu avea de unde să-l ia.Ceea ce se întâmplă, astăzi, pe piața forței de muncă este paradoxal, având în vedere că, la sfârșitul lunii iulie 2017, în evidențele Ministerului Muncii erau înregistrați 478.000 de șomeri. Este cea mai bună dovadă că mecanismele formării, mobilității și stimulării lucrătorilor nu funcționează cum trebuie.România nu a învățat nimic din lecțiile crizei de forță de muncă. Planurile de învățământ sunt, în continuare, necorelate cu nevoile economiei naționale, care, la rândul ei, e incapabilă să-și determine necesarul de forță de muncă pe termen scurt, mediu și lung. Din acest motiv, „producția de diplome” din multe specializări are desfacere redusă pe piața muncii, unitățile de învățământ fiind adevărate fabrici de șomeri.Unde mai pui, că statul român a promovat timp de 27 de ani politica „salariilor mici” în economia privată, susținând că acesta ar atrage investițiile străine. Pentru a împiedica creșterile salariale, a recurs la fiscalizarea excesivă a muncii și la desființarea negocierilor colective la nivel național. Rezultatul a fost exodul a peste 4 milioane de lucrători calificați și necalificați pe piața occidentală.Astăzi, criza de mână de lucru frânează investițiile românești și străine. Dacă, Guvernul Tudose ar da drumul investițiilor la autostrăzi și drumuri naționale, la școli, spitale, rețele de apă și canalizare, ar constata că nu are cu cine să le facă.