Judeţul Constanţa a ajuns cel mai mare contribuabil al României

Județul Constanța a ajuns cel mai mare contribuabil al României

- Domnule Bogdan Huțucă, care este poziția județului Constanța în topul contribuabililor din România?- Trebuie precizat faptul că DGFP Constanța gestionează contribuabilii mici și mijlocii. Cei mari sunt la Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, aflată în subordonarea directă a Agenției Naționale de Administrare Fiscală. De aceea, este dificil de stabilit un top al județelor. Dacă ținem cont de faptul că direcțiile generale ale finanțelor publice gestionează numai contribuabilii mici și mijlocii, clasamentul se prezintă astfel: Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, municipiul București, județele Cluj, Timișoara, Prahova și Constanța. Anul trecut, ANAF a întocmit un top pe baza bilanțurilor financiare din 2011, în care s-a ținut cont și de locul în care își aveau sediul marii contribuabili. Constanța s-a situat pe primul loc.- Din compararea celor două clasamente rezultă că județul nostru are o concentrare mai mare de mari companii, față de restul țării, dar se află abia pe locul cinci pe segmentul IMM-urilor. Dacă din punct de vedere al contribuabililor stăm bine, ce poziție ocupăm în clasamentul evazionismului fiscal?- Organele care combat evaziunea fiscală sunt Garda Financiară și structurile Vămii. DGFP are în subordine doar Inspecția Fiscală și, ca urmare, deține informații parțiale despre acest fenomen. În ceea ce ne privește, în 2012, comparativ cu anul 2011, numărul inspecțiilor fiscale și sumele suplimentare constatate în timpul controalelor s-a menținut aproximativ la același nivel. O creștere s-a înregistrat la inspecțiile fiscale realizate la persoanele fizice, sumele constatate crescând proporțional. Iată câteva date: în 2011 am colectat 2,579 miliarde lei. S-au executat 606 controale la persoane fizice, cu 16,4 milioane lei - sume constatate, și 1.440 controale la persoane juridice, cu 378 milioane lei - sume atrase suplimentar. Executările silite au crescut numeric cu 11% față de 2011, aducând încasări de 310,376 milioane lei. Au fost constituite arierate în sumă de 1,337 miliarde lei, care au fost diminuate cu 77,85%, prin executare silită, insolvență și alte proceduri. Pe indicatorii de performanță, la o analiză făcută la ANAF București, pentru evaluarea directorilor executivi și directorilor executivi adjuncți, toate funcțiile de conducere din cadrul DGFP Constanța au obținut calificativul „foarte bine”. Asta înseamnă că ne-am îndeplinit foarte bine obligațiile de serviciu în domeniul colectării taxelor și impozitelor și al combaterii evaziunii fiscale.- Care sectoare economice din județul nostru prezintă cel mai mare risc de evaziune fiscală?- Cele mai mari riscuri se mențin în sectoarele gestionate de Vamă: carburanți și uleiuri minerale, alcool și țigări. Un alt sector cu risc ridicat îl constituie achizițiile intracomunitare. Turismul și comerțul cu cereale prezintă risc de evaziune fiscală, dar nu trebuie făcute generalizări. Sunt mulți agenți economici constănțeni care sunt corecți.- Se anunță mari schimbări în sistemul fiscal. Ministrul finanțelor, Daniel Chițoiu, vorbea de restructurarea „din temelii” a instituțiilor de control. Puteți să ne vorbiți despre aceste schimbări?- Nu-mi pot asuma riscul de a discuta despre aceste probleme. Există mai multe variante de lucru la nivelul ANAF privind modul de reorganizare a Vămii, Gărzii Financiare, Inspecției Fiscale, a direcțiilor generale ale finanțelor publice județene. Până când aceste schimbări nu vor fi concretizate într-un set de acte normative, nu-mi permit să fac comentarii pe această temă.- Direcțiile finanțelor publice vor fi regionalizate?- Înființarea direcțiilor de finanțe publice regionale este un lucru pe care Ministerul Finanțelor Publice și l-a asumat. Anul 2013 va fi anul regionalizării. Când se va întâmpla și ce formă va lua această reorganizare, vom vedea la apariția actelor normative.- DGFP Constanța se va transforma în direcție regională?- Nici pe acest lucru nu mă pot pronunța, dar sunt toate șansele, într-adevăr. Această problemă este una de asumare politică.