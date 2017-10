Jucătorii din IT intră pe segmentul IMM cu pachete ieftine de criză

Virtualizarea infrastructurii IT, achiziția de pachete integrate, accentul pe produse eco-eficiente, iată doar câteva modalități prin care IMM-urile își pot reduce cheltuielile operaționale pe timp de criză. Firmele de IT&C oferă acum soluții complete pentru micile afaceri și start-up-uri, care cuprind abonamente la internet și telefonie, software și calculatoare în rate, totul pe aceeași factură lunară. Virtualizarea este cel mai simplu mod de reducere a costurilor într-o firmă dependentă de calculatoare. Mai exact, în locul a 10 calculatoare independente, care consumă X Watti pe zi, virtualizarea le transformă în zece unități de lucru, care împart resursele unui singur calculator. Astfel, consumul de energie electrică scade simțitor. „Unii manageri se gândesc că, fiind criză, e cazul să reducă cheltuielile, să nu mai investească nimic. Totuși, o reevaluare a infrastructurii IT, o orientare spre tehnologiile inovatoare ar ajuta mai mult, ar duce la o reducere substanțială a cheltuielilor și la o utilizare mai bună a resurselor IT”, consideră Ovidiu Seceleanu, reprezentant HP România. Potrivit spuselor acestuia, virtualizarea este încă la început de drum, fiind utilizată în doar 12 – 15% din firmele românești. Totuși, peste 80% din firme ar fi interesate să testeze noua tehnologie, din datele HP România. „Economisirea nu se limitează doar la consumul de electricitate. Prin consolidarea rețelelor IT se reduce spațiul ocupat, se simplifică partea de întreținere a sistemului, cresc șansele de recuperare în cazul pierderilor de date. Concret, numai pe partea de achiziție a aparaturii IT, folosirea unor servere compacte poate reduce cheltuielile cu până la 30%”, mai spune Ovidiu Seceleanu. Internet, calculator și telefon, de la 22,5 euro/lună Pe lângă virtualizare, firmele de IT oferă și soluții de comunicare unificată, care presupun limitarea tuturor canalelor de comunicații într-un mediu de intranet. Astfel, toate telefoanele, video și teleconferințele pot fi efectuate folosind structura IT a firmei/firmelor, fără costuri suplimentare. La aceeași concluzie au ajuns și furnizorii de servicii telecom, care au înțeles că o simplă conexiune la internet și două linii de telefon nu sunt suficiente pentru a atrage clienții IMM, în special în perioada de criză, când cei mai mulți manageri caută soluții ieftine și cât mai complexe. „Un pachet de servicii personalizat pentru o întreprindere mică sau mijlocie cuprinde spațiu amplu de stocare pe e-mail, de peste 7 Gb, convorbiri nelimitate în rețele fixe, mobile sau în străinătate, domenii de web pentru site-ul firmei, software gratuit (antivirus, office tools), conexiune always-on, gratuități și bonusuri în funcție de vechimea în rețea”, spune Sabina Uță, reprezentant Romtelecom. Mai mult, o firmă poate achiziționa și calculatoare și software, odată cu pachetele telecom, cei mai mulți jucători din piață având colaborări cu retailerii autohtoni. „Un pachet complet cuprinde abonament la telefonie și internet, software și calculatoare sau laptopuri, care pot fi achiziționate în rate. Important este că toate costurile sunt trecute pe o singură factură. Costurile lunare variază între 22,5 și 390 euro/lună, în funcție de opțiunile managerilor”, explică Sabina Uță. Rețele fără fir pentru restaurante și hoteluri Soluțiile de conectare au fost adaptate și pentru segmentul horeca. Furnizorii oferă restaurantelor, hotelurilor, barurilor și cafenelelor pachete speciale wireless, de transformare a spațiilor în adevărate noduri informatice. „Wireless-ul la cheie este un serviciu scalabil, care poate fi implementat într-un bar sau într-un campus universitar. Rețeaua este separată și poate fi accesată liber de toți clienții. Mai mult, putem realiza și un portal de prezentare a firmei, accesibil prin rețeaua wi-fi. În plus, clienții beneficiază de asistență și suport tehnic la orice oră”, explică Sabina Uță. Programe „Rabla” pentru PC-uri Ofertele firmelor IT&C nu se opresc însă aici. Majoritatea integrează și metode de finanțare a achizițiilor, prin leasing operațional sau financiari, sau programe de tip „Rabla”. „Buy-back-ul este o practică des întâlnită în afară. În țări ca Elveția, cele mai multe firme utilizează aparatură second-hand, care este ca și nouă, doar că este mult mai ieftină. În România, procentul firmelor care aleg echipamente la mâna a doua este aproape de 0%”, spune Ovidiu Seceleanu. *** Reducerea costurilor unei afaceri a fost principalul subiect de discuție al conferinței SolePAD, eveniment desfășurat ieri la Constanța. Organizatorii, Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură (CCINA) și Agora Media, au pus față în față manageri din Constanța, Tulcea și Călărași cu reprezentanții celor mai importante companii de pe piața IT&C.