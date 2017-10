Jucătorii de criză uită de fairplay

Săptămâna Europeană a IMM-urilor (6 - 14 mai) a fost marcată de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură (CCINA) Constanța printr-un workshop pe teme de concurență.Inspectorul Ioan Bădică s-a întâlnit cu mai mulți manageri constănțeni și le-a prezentat ultimele reglementări comunitare în domeniu, dar și cum să reacționeze în fața practicilor anticoncurențiale, abuzului de poziție dominantă sau concentrărilor economice. „Mai mult decât oricând, perioadele de criză duc la o acutizare a practicilor anticoncurențiale. Firmele vor să supraviețuiască, așa că nu se feresc să își elimine competitorii, în mod ilegal”, spune Ioan Bădică. Cea mai răspândită practică anticoncurențială este înțelegerea restrictivă. Există două categorii distincte de acorduri între firme: orizontale (între agenți economici de pe același palier al pieței) și verticale (cum ar fi cele între producători și distribuitori, între comercianți și distribuitori, etc). „Agenții economici care fac astfel de acorduri pot scăpa de sancțiuni, dacă își recunosc vina la timp. De asemenea, pot beneficia de regula exceptării, dacă se stabilește că acordul are efecte benefice pentru toată lumea”, explică Ioan Bădică. Segmentul IMM-urilor este expus la practici concurențiale, în principal din cauza numărului mare de firme care fac parte din această categorie. În Constanța, 90% din agenții economici sunt firme mici și mijlocii, care asigură circa 46% din cifra anuală de afaceri a județului, potrivit unui studiu realizat de Inspectoratul de Concurență. Alte practici anticoncurențiale „clasice” sunt abuzul de poziție dominantă și monopolul, adică impunerea de către o companie a prețurilor de vânzare, tarifelor și clauzelor contractuale, pe fondul lipsei concurenței sau posibilității de a asimila afacerile competiției. Desigur, nu vorbim aici de asimilare prin forță, intimidare a celorlalți agenți economici sau eliminare propriuzisă (din această lume) a concurenței, practici anticoncurențiale care țin deja de alt domeniu. „Abuzul de poziție dominantă este o practică întâlnită mai mult în rândul firmelor mari, care au resurse financiare pentru a exercita controlul asu-pra concurenței”, spune Ioan Bădică. Nu în ultimul rând, o ilegalitate concurențială este și concentrarea economică, adică fuziunea între doi agenți economici, care este per-misă doar în anumite limite. Astfel, dacă cifra de afaceri totală a firmelor din concentrare nu depășește 10 milioane euro, iar cifra de afaceri a unei firme nu este mai mare de 4 milioane euro, treaba este legală. „Acestea sunt pragurile pentru România. În UE, cifrele sunt mai mari”, spune inspectorul de concurență. Și reprezentanții CCINA Constanța le-au recomandat agenților economici să fie atenți și să reclame practicile anticoncurențiale, mai ales că recesiunea economică le face deja mai grea viața. „Există o percepție greșită în rândul firmelor mici și mijlocii. Mulți patroni spun că nu e treaba lor să se gândească la concurență, pentru că acest domeniu ține mai mult de finanțatori, de marile concerne, de corporații, însă nu este așa. Trecem printr-o perioadă destul de grea. Am discutat cu reprezentanți ai marii companii de audit KPMG, care estimează că în toamnă se va mai adânci puțin criza. Băncile nu dau semne că vor relaxa prea curând creditarea, mai ales din cauza faptului că sunt presate să trimită fonduri către băncile-mamă din străinătate. În condițiile unui blocaj financiar, firmele cu resurse pot încerca să acapareze piața și să elimine, fără fairplay, concurența”, spune Ion Dănuț Jugănaru, directorul general al CCINA Constanța.