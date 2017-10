Jucăriile autohtone, prea scumpe pentru copiii români

Piața jucăriilor din România este împățită între firmele importatoare care comercializează jucării chinezești sau din alte zone din Orientul Îndepărtat precum Taiwan sau Vietnam. Firme precum Zorile Toys din Mangalia sau Omnitoys din București doar cumpără din China produse pentru copii pentru a le vinde ulterior pe teritoriul țării. Producătorii autohtoni sunt puțini și foarte scumpi, conform reprezentanților din comerț. „Importăm exclusiv jucării din China. În România nu prea mai există producători de produse pentru copii. Ce se produce aici, se vinde foarte scump iar românii nu își pot permite, de aceea producția autohtonă este în mare parte exportată”, a declarat Alexandru Pavel, reprezentant al firmei locale Zorile Toys Mangalia. Prețul unor astfel de produse chinezești, la târgul de îmbrăcăminte și cadouri, ce se desfășoară în Mamaia, în această perioadă este de 30 până la 50 lei jucăria. Animalele din pluș au prețuri mai mici, între 10 și 30 de lei. Industria jucăriilor devine cu adevărat profitabilă doar o lună pe an și acesta este un motiv pentru care multe din societățile care aveau ca obiect de activitate fabricarea de jucării fie au falimentat, fie s-au repoziționat pe piață. „Doar în decembrie, luna cadourilor, putem spune că avem profit. În restul lunilor, vânzările sunt nesemnificative”, a precizat Alexandru Pavel. Toyland International S.R.L. din București este o astfel de firmă, care a avut ca obiect de activitate producția de jucării în România, însă ulterior s-a repoziționat spre producția de aparatură medicală. „Într-adevăr, inițial am produs jocuri și jucării pentru copii, însă, din cauza prețurilor mari și vânzărilor mici am fost nevoiți să schimbăm obiectul de activitate”, a declarat pentru Cuget Liber, Teodor Constantin, asociat la Toyland International. „Am încercat să fabricăm produse ecologice și de calitate, fără să punem în pericol copilul. De exemplu, am realizat diferite puzzle-uri educative, piramidale, utile și în cazul copiilor cu probleme motrice. Am adus vopseaua și lacul din Marea Britanie, pentru a corespunde standardelor. Modul de fabricare era manual. Însă, jocurile nu au avut succes, pe piața românească. Prețurile erau mari din cauza costurilor de producție ridicate și am fost nevoiți să renunțăm și să ne redefinim ca firma”, a explicat Teodor Constantin. El știe și motivul nereușitei. „Românii preferă să cumpere chinezării ieftine, dar care pot deveni periculoase pentru copii. Lipsa banilor este principala cauză a alegerii acestora”, a concluzionat asociatul Toyland International.