Jocurile de noroc online, sub lupa Uniunii Europene

Uniunea Europeană intenționea-ză să facă ordine pe piața jocurilor de noroc online. În prezent, legislația variază enorm de la un stat comunitar la altul, existând norme diferite în ceea ce privește acordarea licențelor, serviciile online conexe, plățile, obiectivele de interes public care beneficiază de veniturile din acest sector și combaterea fraudei. Este necesar a se asigura protejarea eficace a cetățenilor europeni în raport cu aceste servicii transfron-taliere aflate în expansiune rapidă. În acest scop, UE a lansat consultarea publică sub forma unei Cărți verzi, pentru a obține o imagine de ansamblu obiectivă a situației existente pe piața jocurilor de noroc online din UE și a diferitelor modele normative naționale. Contribuțiile în cadrul consultării pot fi trimise până la 31 iulie 2011. Pe baza lor se va putea stabili dacă este necesar să se adopte, și sub ce formă, măsuri în acest domeniu la nivelul UE. În completarea acestei consultări, vor fi organizate ateliere de lucru pe teme specifice, la care vor participa experți în domeniu. Consultarea publică vizează numeroase aspecte. În privința protecției consumatorilor se are în vedere colectarea de informații cu privire la jocul de noroc patologic și la dependență, precum și la măsurile luate pentru a proteja jucătorii și pentru a preveni sau limita aceste probleme. Un alt aspect esențial este modalitatea de a asigura protecția minorilor și a altor grupuri vulnerabile. Se așteaptă contribuții legate de promovarea și comercializarea jocurilor de noroc online și de sistemele existente de identificare a clienților, atât în momentul deschiderii unui cont, cât și în momentul efectuării plăților. Cartea verde solicită opinii privind cele mai bune practici de a depista și de a preveni frauda, spălarea de bani și alte infracțiuni. Consultarea abordează diferitele sisteme de canalizare a veniturilor în activități de interes public și mecanismele de redistribuire a veniturilor realizate de serviciile publice și private de jocuri de noroc online în bene-ficiul societății, de exemplu, pentru artă, educație sau sport. În țara noastră, domeniul jocurilor de noroc este reglementat de OUG 69/1998, care a suferit câteva mici modificări până în prezent.