Jocuri de gleznă, la Loteria bonurilor fiscale

r Instanțele de judecată au ajuns să desemneze câștigătoriiLoteria bonurilor fiscale a început să dea rateuri, iar vina îi aparține exclusiv organizatorului acesteia, Ministerul Finanțelor Publice. Opinia publică n-ar fi aflat de ele, dacă respectiva instituție n-ar avea nevoie de o modificare a legislației.Iată, la una dintre extrageri, ministerul a desemnat trei câștigători, cărora le-a împărțit fondul de premiere de un milion de lei. Din motive știute doar de angajații instituției, un al patrulea bon fiscal câștigător nu a fost luat în considerare. Posesorul acestuia s-a adresat instanței de judecată, care a emis o hotărâre definitivă prin care a constatat calitatea sa de câștigător și a obligat o unitate teritorială a ANAF să-i plătească suma cuvenită drept premiu (o pătrime din fondul de premiere de un milion de lei).Ulterior, printr-o altă hotărâre judecătorească definitivă, instanța de judecată a constatat că o persoană are calitatea de câștigător la o extragere a Loteriei bonurilor fiscale, fără a individualiza suma ce i se cuvine cu titlu de premiu.Ministerul Finanțelor Publice nu precizează dacă acestea sunt singurele nereguli constatate de instanțele de judecată la Loteria bonurilor fiscale, cine se face vinovat și ce măsuri au fost luate împotriva celor ce au greșit.În prezent, instituția se află în mare încurcătură: a încălcat legea prejudiciind interesele unor câștigători, a atribuit altor câștigători premii mai mari decât li se cuvenea și nu a luat măsuri pentru recuperarea sumelor plătite în plus. Ministerul pretinde că nu are prevederi legale pentru asemenea situații și propune modificarea Ordonanței Guvernului nr.10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale.Cazurile relatate mai sus ridică semne de întrebare asupra corectitudinii organizării acestei loterii. Cât despre utilitatea ei, ce să mai spunem.Trebuie precizat faptul că Loteria bonurilor fiscale a fost gândită ca o metodă de reducere a micii evaziuni fiscale. Pe data de 13 octombrie 2018 se împlinesc trei ani și jumătate de la prima extragere.După cum se știe, pentru fiecare extragere este alocat un fond de premiere de un milion de lei. Cum în fiecare an sunt organizate 12 extrageri lunare și alte două - trei extrageri excepționale, costurile loteriei se ridică la 14 - 15 milioane de lei. Fiind vorba de bani mulți, care provin din taxele și impozitele plătite de contribuabili, este firesc să ne întrebăm dacă metoda dă roade. A schimbat cât de cât mentalitatea cetățenilor, determinându-i să solicite bonurile fiscale? A redus cât de puțin mica evaziune fiscală? Nu cumva milioanele se irosesc fără rost?Am încercat să aflu răspunsul chiar de la Agenția Națională de Administrare Fiscală și i-am solicitat, încă din anul 2016, să prezinte o evaluare în acest sens. N-am primit nici până în ziua de azi un răspuns.Dar să vedem ce s-a întâmplat în 2018. Iată evoluția cererilor de revendicare depuse la extragerile organizate în perioada martie - august, conform informațiilor preluate de pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice (extragerile au fost ordonate în funcție de valoarea bonului fiscal, de la cel mai mic, 38 de lei, până la cel mai mare, 977 lei, în dreptul fiecăreia fiind evidențiat numărul persoanelor care au avut bonuri câștigătoare și au depus cereri pentru revendicarea premiilor):- extragerea din 22 aprilie - bon de 38 lei - 578 cereri de revendicare;- 19 august - 146 lei - 49 cereri;- 17 iunie - 183 lei - 61 cereri;- 8 aprilie - 303 lei - 6 cereri;- 20 mai - 338 lei - 8 cereri;- 18 martie - 969 lei - 3 cereri;- 22 iulie - 977 lei - 1 cerere;Seria de date arată că numărul cererilor de revendicare la fiecare extragere este extrem de mic în comparație cu cel de la extragerea inaugurală, din 13 aprilie 2015, la care au fost depuse 18.215 de cereri. În total, în perioada martie - august 2018, au fost înregistrate doar 706 cereri de revendicare. Această involuție dramatică arată că Loteria bonurilor fiscale și-a pierdut caracterul stimulativ pe care l-a avut la inaugurare și că nu își mai atinge scopul, deși, fără să argumenteze în vreun fel, Ministerul Finanțelor Publice susține contrariul.De la inaugurarea loteriei și până în prezent s-au cheltuit cel puțin 51 de milioane de lei cu premiile, la care ar trebui adăugate costurile cu organizarea, care însumează alte milioane de lei. Bani aruncați pe Apa Sâmbetei!