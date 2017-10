JCI Constanţa, bilanţ pentru acest an. Ce vor face în 2015

JCI Constanța, bilanț pentru acest an. Ce vor face în 2015

JCI Constanța este o organizație non-profit de tineri lideri, antreprenori și profesioniști cu vârste între 18 și 40 de ani, membră JCI România și afiliată rețelei mondiale Junior Chamber International (JCI). Misiunea JCI este de a oferi oportunități de dezvoltare prin care tinerii să dobândească puterea de a crea schimbări pozitive.Joi seara, membrii JCI, dar și partenerii lor au avut ocazia de a sta față în față pentru a vorbi despre activitatea din acest an. Organizatorii, JCI Constanța, au ținut să le mulțumească partene-rilor pentru susținere.„Prin acest eveniment am vrut să evidențiem activitatea din anul 2014, a proiectelor noastre. 2014 a fost un an satisfăcător, au fost proiecte reușite, atât cele noi, cât și cele devenite deja tradiție. În primul week-end al anului 2015 vom avea o întâlnire, în care vom dezbate toate evenimentele și proiectele, în funcție de nevoile societății. Poate că vom crea și proiecte noi, dar cu siguranță că le vom îmbunătăți pe cele care au devenit o tradiție”, a precizat Jo Stoica, director PR al JCI Constanța.În cadrul evenimentului, mem-brii JCI Constanța au prezentat proiectele și evenimentele internaționale, le-au acordat diplome partenerilor și i-au premiat pe cei mai buni membri JCI Constanța.