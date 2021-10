Îți dorești o carieră pe mare? Histria Shipmanagement te ajută să îți împlinești visul

Pe durata cursurilor de pregătire teoretică persoanele înscrise în program vor fi angajate cu contract de muncă în companie. Perioadele de practică efectuate la bordul navelor sunt acoperite de contracte de ambarcare la nivel ITF. Programul de formare facilitează certificarea absolvenților, oferindu-le astfel posibilitatea să activeze în cadrul personalului navigant al companiei pe unul din posturile vacante.









Vă așteptăm în echipa noastră!”



„Ne adresăm celor care își doresc să înceapă o carieră pe mare sau care vizează o reconversie profesională. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0241/694.894 sau 0722/502.274Vă așteptăm în echipa noastră!”







x x x





Înființată la data de 31 august 1992, de comandantul de cursă lungă Gheorghe Bosînceanu, Histria Shipmanagement a fost prima companie de shipping privată și de crew management din România și printre primele din Europa de Est. Spre deosebire de alți concurenți de pe piața transporturilor maritime internaționale, Histria Shipmanagement SRL asigură toată gama de servicii: operare nave, chartering, crewing, training-ul personalului navigant, servicii de agenturare nave, asigurarea navelor în numele armatorilor (Hull and Machinery, P&I and claim handling), servicii de bunkeraj, repararea, modernizarea, întreținerea navelor și altele.











În mod curent, compania are în management o flotă de 14 tancuri de produse petroliere și chimice de 41.000 tdw și alte două de 40.000 tdw, toate construite la Șantierul Naval Constanța. În plus, are o experiență largă în managementul navelor de diferite tipuri și dimensiuni: tancuri petroliere, bulk-cariere și cargouri.





Având o echipă de profesioniști din domeniul naval (comandanți, șefi mecanici, arhitecți navali și ingineri cu o bogată experiență pe mare și pe uscat), societatea asigură un management performant al acestei flote. De altfel, Histria Shipmanagement SRL este prima companie românească de shipping căreia societatea Germanischer Lloyd i-a acordat (în octombrie 1997) International Safety Management Certificate IMO A 741(18). Standardul înalt de calitate al serviciilor sale i-au atras încrederea armatorilor și i-au asigurat succesul în competiția cu celelalte companii, pe piața mondială. Compania este membru cu drepturi depline al unor organizații maritime internaționale precum BIMCO, INTERTANKO și INTERCARGO.



În luna octombrie 2003, Histria Shipmanagement SRL a fost auditată de societatea Germanischer Lloyd Certification, pentru a-i acorda certificatul de management al calității ISO 9001/2000, cel mai nou standard de calitate din economia mondială.





Funcțiile vizate sunt următoarele: marinar, motorist şi motorist-fitter, fiind necesare cunoștințe de sudură, strungărie. Cursurile vor începe în luna ianuarie 2022, la Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV. Durata lor este de aproximativ trei luni și jumătate pentru marinari și de patru luni pentru motoriști. În durata cursurilor este inclusă și perioada de pregătire practică, de minimum două luni, la bordul navelor Histria Shipmanagement SRL, care depinde și de porturile convenabile pentru navele pe care cursanții se vor îmbarca pentru efectuarea practicii.Cursurile necesare - instruirea teoretică și practică – sunt organizate de compania Histria Shipmanagement SRL, care suportă cheltuielile.