Italienii vor să investească în turismul şi porturile de la Marea Neagră

Italienii vor să investească în turismul și porturile de la Marea Neagră

Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură (CCINA) Constanța a primit, ieri, vizita unei delegații italiene, din regiunea Veneto. Scopul întâlnirii a fost prezentarea, de către CCINA, a potențialului economic al județului Constanța și găsirea unor posibilități de cooperare în afaceri. „CCINA are 1.400 de firme membre, care dețin 90% din PIB județului. Suntem foarte avantajați din punct de vedere geostrategic și geopolitic, iar specificul economiei regiunii Dobrogea este unic. Nici nu e nevoie să mai amintim de portul Constanța, cel mai mare port de la Marea Neagră și al patrulea port din Europa, ca mărime", a spus Mihai Daraban, președintele CCINA Constanța. Italienii s-au arătat interesați de colaborări cu societăți mari de construcții și de parteneriate cu firmele din turism. Ei vor să investească în zona litoralului Mării Negre, prin achiziționare de tere-nuri și construcția sau reamenajarea unor hoteluri sau facilități de agrement. CCINA le-a prezentat italienilor necesarul de investiții din zonă, începând din Năvodari și ajungând până la Mangalia. „Capacitatea de cazare este de peste 130.000 e locuri, însă nu există posibilități de agrement, ca de exemplu terenurile de golf, de sport, piscinele, parcurile acvatice moderne și porturile pentru yachturi. În plus, 75% din hoteluri sunt una și două stele, cererea fiind foarte mare pentru segmentul 3 – 5 stele", a declarat Ion Dănuț Jugănaru, vicepreședintele CCINA Constanța. Tot ieri, delegația italiană s-a întâlnit și cu Dănuț Culețu, prefectul județului Constanța, găsind mai multe posibilități de colaborare și investiții, cum ar fi interporturile, managementul deșeurilor, construcțiile civile și portuare, irigațiile și infrastructura stradală. În plus, s-au pus și bazele unui schimb de experiență între universitățile „Ovidius" și cea din Padova. „Interportul reprezintă o oportunitate majoră pentru Constanța, în contextul în care avem sprijinul Ministerului. Deja au avut loc demersuri cu câteva primării din județ pentru amplasamentul facilităților. Zona cea mai bună ar fi lângă canalele navigabile", a declarat Dănuț Culețu.