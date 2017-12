IT-iştii vor primi ajutor de stat ca să-şi acopere costurile cu contribuţiile

Mai multe ştiri online: IT

IT-iștii vor primi ajutor de stat ca să-și acopere costurile cu contribuțiile

Autoritățile lucrează la o ordonanță de urgență privind un ajutor de stat care să acopere costurile angajaților din IT ce vor reieși în urma transferului contribuțiilor de la angajator la angajat, aceasta urmând a fi discutată în ședința de Guvern de săptămâna viitoare, susține ministrul Finanțelor Publice, Ionuț Mișa.„Se lucrează la Ordonanța de Urgență, astfel încât să se dea o schemă de ajutor de stat care să acopere integral costurile angajatorilor care funcționează în domeniul IT. Aceasta se va adresa companiilor care au angajați IT-iști și care ar trebui să plătească niște costuri suplimentare de 8,5%. Am luat noi o marjă ca să fim siguri că acoperim integral toate costurile companiilor, ca să nu fie niciun cost suplimentar datorită transferului contribuțiilor. O să explicăm și mecanismul, astfel încât fiecare dintre angajatori să facă solicitarea și să primească diferența de bani pe care altfel ar fi trebuit să o suporte din bugetul propriu. Nu cred că vom reuși să intrăm cu ea în ședința de Guvern de mâine, dar în următoarea, cu certitudine”, a declarat Mișa, la Palatul Parlamentului.