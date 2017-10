Isărescu: Băncile şi moneda Chinei sunt binevenite în România

1

china

cel mai sofisticat sistem de atragere a valutei este cel chinez . USD este aproape stabil in raport cu RMB , dar euro are fluctuatii f.mari in raport cu RMB . rezervele valutare ale chinei sunt uriase , iar cand se vor raspandi prin lume la nivelul sutelor de milioane , chinezii vor deveni casta conducatoare