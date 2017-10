Irigaţiile, doar o temă de dezbatere

Irigațiile, doar o temă de dezbatere

Despre irigații se vorbește mult în România, dar nu se face nimic. Cea mai bună dovadă este faptul că statul nu a prevăzut, pentru acest an, fonduri pentru refacerea infrastructurii primare a sistemului de irigații.Seceta cruntă care a afectat grav culturile de porumb și floarea-soarelui a readus în actualitate acest subiect. Conducerea Ministerului Agriculturii a inițiat o întâlnire cu reprezentanții organizațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații.Reuniunea a avut ca scop stabilirea măsurilor necesare accelerării absorbției fondurilor europene puse la dispoziția organizațiilor de îmbunătățiri funciare prin submăsura 4.3 - irigații, din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020.Ministrul Achim Irimescu și-a exprimat regretul că, în ciuda faptului că erau pregătite pentru a fi irigate 385.000 hectare, în 2016 s-au irigat în jur de 150.000 hectare. El a dorit să afle din ce cauză nu au existat solicitări pentru irigat din partea fermierilor, în zonele unde era posibilă operațiunea. De asemenea, ministrul a încercat să afle de la reprezentanții organizațiilor de ce nu există interes pentru depunerea de proiecte pentru irigații.La rândul lor, fermierii au vorbit despre problemele cu care se confruntă în realizarea proiectelor de finanțare, venind cu exemple concrete din Ghidul Solicitantului, care, potrivit fermierilor, nu acoperă nevoia reală a României. Conducerea ministerului le-a sugerat acestora să transmită propuneri concrete care vor fi analizate la nivel de experți.De asemenea, reprezentanții organizațiilor au arătat că lipsa infrastructurii primare (echipamente și utilaje pentru irigat, canale colmatate) îi împiedică să irige terenurile, deși acestea se află în zonele amenajate pentru irigat.Pentru creșterea suprafețelor care se irigă, se analizează posibilitatea operaționalizării unei scheme care are ca scop acordarea de ajutoare de minimis organizațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații, care aplică irigații pe suprafețe agricole aflate în amenajări. Măsura are în vedere compensarea costurilor cu serviciile prestate de către Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, respectiv pentru energia electrică consumată și apa pentru irigații livrată până la stațiile de punere sub presiune ale beneficiarilor.