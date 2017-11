Ionuţ Mişa: România înregistrează prima creştere economică din Uniunea Europeană

Ionuț Mișa: România înregistrează prima creștere economică din Uniunea Europeană

Potrivit estimărilor publicate astăzi de Institutul Național de Statistică, produsul intern brut al României a înregistrat un avans de 8,8% pe serie brută și de 8,6% pe serie ajustată sezonier, raportat la perioada similară a anului trecut, se arată într-un comunicat al Ministerului Finanțelor Publice. Același raport menționează că PIB a crescut în termeni reali cu 2,6% în trimestrul trei față de trimestrul doi din anul 2017.„România înregistrează prima creștere economică din Uniunea Europeană, iar aceasta reprezintă singura cale pentru îmbunătățirea nivelului de trai. Situația economică a României este incomparabil mai bună decât în anul 2016. În prezent, țara noastră se situează printre cele mai dinamice economii ale Uniunii Europene, iar direcția de dezvoltare este apreciată de investitori și de organismele internaționale. Așa cum estimează INS în raportul dat publicității astăzi, în primele nouă luni din acest an, economia României a înregistrat o creștere cu 7% pe serie brută și cu 6,9% pe seria ajustată sezonier”, a declarat ministrul Finanțelor Publice, Ionuț Mișa.Totodată, reamintim că a doua rectificare bugetară din acest an, finalizată în luna noiembrie, este una pozitivă și s-a efectuat cu încadrarea în deficitul asumat de 2,96% din PIB.La 9 noiembrie 2017, Comisia Europeană a confirmat că, potrivit Prognozei Economice de toamnă din acest an, România urmează să înregistreze o creștere economică de 5,7% în 2017, că țara noastră se va încadra în ținta de deficit stabilită și că investițiile se vor majora pe baza progresului în implementarea proiectelor finanțate din fonduri UE, se arară în comunicat.