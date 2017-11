Ionuţ Mişa: România are printre cele mai scăzute grade de îndatorare

Ionuț Mișa: România are printre cele mai scăzute grade de îndatorare

Ministrul Finanțelor Publice, Ionuț Mișa, a declarat astăzi, 6 noiembrie 2017, în plenul Senatului României, că potrivit datelor EUROSTAT din 24 octombrie 2017, la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene, la sfârșitul trimestrului II al acestui an, România s-a situat pe locul 5 între statele membre UE cu cel mai scăzut nivel de îndatorare și cu mult sub media de îndatorare a statelor membre ale UE de 83,4% din PIB, cu un nivel al datoriei publice în PIB de 37,2%. Ministrul Finanțelor Publice a explicat că începând cu anul 2012, atunci când a început procesul de consolidare bugetară cu deficite bugetare de sub 3 % din PIB, după criza financiară și economică și în contextul relansării creșterii economice, datoria publică calculată conform metodologiei Uniunii Europene s-a stabilizat la un nivel de cca. 37-39 % din PIB, cu mult sub limita stabilită de 60% stabiltă prin Tratatul de la Maastricht.