Ionuţ Dumitru: Este destul de arbitrar să vorbim de o intrare a României în recesiune

Ionuț Dumitru: Este destul de arbitrar să vorbim de o intrare a României în recesiune

Ştire online publicată Vineri, 09 Martie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Intrarea României în recesiune tehnică este posibilă însă acest criteriu este unul arbitrar, pur statistic, pentru că un calcul al recesiunii ca efect în economie ar trebui să țină cont de un set complex de criterii, a apreciat astăzi, președintele Consiliului Fiscal, Ionuț Dumitru."Recesiunea tehnică înseamnă două trimestre consecutive de scădere, dar este un principiu pur statistic care nu are neapărat un fundament economic. Este un criteriu arbitrar acesta care ia în calcul două trimestre la rând de scădere. În America, calculul recesiunii se face după un set de criterii multiple, iar criteriul a două trimestre consecutive de scădere nu înseamnă neapărat recesiune", a declarat, pentru Agerpres, Ionuț Dumitru. Președintele Consiliului Fiscal consideră că trimestrul unu 2012 a generat factori care vor duce probabil tot pe minus și trimestrul doi și a enunțat o "cerere internă care va rămâne slabă, exporturi care ne vor duce probabil iar pe negativ". De asemenea, factorul vreme, iarna foarte grea, a fost menționat de analist drept o cauză cu influențe negative asupra activității din construcții și transporturi. Acesta a reamintit că trimestrul patru din 2011 a fost cu scădere din două motive. Zona euro a început să-și deterioreze performanța și a afectat exporturile României în mod negativ și a doua cauză, creșterea din trimestrul trei de anul trecut a avut loc prin contribuția agriculturii și a creat un efect de bază negativ. "Noi ne așteptăm ca trimestrul întâi să fie cu minus, probabil că scăderea va fi mai mare decât anticipasem, din cauza condițiilor climatice. Așa cum și în zona euro toți se așteaptă și în 2012 la o nouă recesiune, cu minus pe tot anul, noi nu putem face excepție. Pentru 2013, însă, văd un plus de creștere și din această perspectivă, din trimestrul doi acest an ar trebui să intrăm pe plus", apreciază Ionuț Dumitru. Ministrul Finanțelor Publice, Bogdan Drăgoi, a declarat, vineri, că economia României poate intra în recesiune din punct de vedere tehnic, însă în mod real autoritățile mizează pe o creștere de 1,52% - 2%, în 2012 față de anul anterior. 'A fost înregistrată scădere pe trimestrul unu, comparativ cu trimestru patru 2011. Tehnic, este posibil să intrăm în recesiune. Trimestrul patru a avut o scădere față de trimestrul trei. Întrebarea este ce facem ca să trecem pe creștere anuală. Estimăm o creștere de 1,52% - 2% în 2012, față de 2011", a menționat Drăgoi. Recesiunea tehnică este definită de două trimestre consecutiv de scădere a economiei. Potrivit datelor provizorii publicate, recent, de Institutul Național de Statistică (INS), economia României a scăzut cu 0,2% în ultimul trimestru din 2011.