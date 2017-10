Ioan Bălan a fost demis din funcţia de director general al CNAPMC

Ioan Bălan a fost demis din funcția de director general al CNAPMC

Aseară, directorul general al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța, Ioan Bălan, a fost demis din funcție. Potrivit comunicatului de presă dat de Ministerul Transporturilor, măsura a fost luată „ca urmare a deficiențelor semnalate în activitatea managerială”. „Am primit decizia prin fax în cursul serii și nu se precizează niciun motiv - a declarat Bălan, pentru Cuget Liber. Nu poate fi vorba de management defectuos. Am luat societatea cu lichidități de 15 milioane de lei și am adus-o la 45 de milioane de lei. În 2010, am obținut un profit de 38 de milioane de lei și o creștere de 13% a traficului de mărfuri. Până la urmă este o ușurare pentru mine, după doi ani de efort considerabil.”