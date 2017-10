Investiţiile sunt blocate de birocraţia certificatelor şi avizelor

Investițiile sunt blocate de birocrația certificatelor și avizelor

Orice ins care vrea să facă o investiție cât de mică în municipiul Constanța poate fi considerat un erou și merită să i se ridice o statuie. Obținerea unei autorizații de construire este o treabă infinit mai dificilă decât cucerirea unei medalii olimpice sau a spațiului cosmic. Un cititor al ziarului nostru (care a ținut să nu i se divulge numele, din motive de autoprotecție) ne-a relatat aventura propriei investiții. Omul a strâns ceva bani din alte afaceri și, având o bucată de teren, s-a gândit să construiască o clinică medicală modernă. Desigur, nu se aștepta ca funcționarii primăriei, plătiți din taxele și impozitele achitate de el, să-i aștearnă covorul roșu la picioare și să-i spună: „Bravo, de asemenea investiții are nevoie orașul! Suntem la dispoziția dumneavoastră; vă ajutăm să o realizați cât mai repede!” Dar nici nu-și închipuia că, pentru a-și atinge țelul, va trebui să facă față unor teste birocratice teribile, față de care vestitele munci ale lui Hercules par niște bagatele. Investitorul nostru s-a înscris pe traiectoria obținerii autorizațiilor și avizelor. Pentru eliberarea certificatului de construire, funcționarii Primăriei Constanța i-au cerut să aducă avizul Autorității Sanitare. „Cum să vă dăm avizul sanitar pentru un teren gol? Pe noi ne chemați când e gata clădirea” - i-au spus, pe bună dreptate, reprezentanții autorității. Cum cei de la primărie o țineau pe a lor, omul a recurs la un artificiu. A schimbat proiectul, spunând că imobilul va servi drept locuință, după care a făcut schimbarea de destinație, în clinică medicală. De la cap la coadă, investiția a avut nevoie de șase autorizații de urbanism și șase autorizații de construire. Iar pentru fiecare dintre ele s-au luat avize repetate de la o serie de instituții, regii și companii: Mediu, Cultură, Electrica, RADET, RAJA și altele. De la conducta de gaze până la peretele clinicii sunt 25 cm. Vă puteți imagina că pentru racord au fost necesare un certificat de urbanism și unul de construire, inclusiv avize de la Cultură și Mediu și alți sfinți? „De ce era nevoie de ele? Oare conducta de gaze nu fusese îngropată în stradă cu toate aprobările?” - întreabă omul de afaceri. Racordarea la rețeaua electrică și instalarea firmei de pe perete n-au fost aprobate până nu s-au obținut, pentru fiecare din ele, certificate de tot felul și avize. Coșmarul birocratic a durat un an de zile, pentru că fiecare certificat și aviz are o perioadă de așteptare de 30 de zile. Investitorul a plătit în total 156 milioane de lei vechi pentru toate aceste hârtii, iar pentru fiecare dintre ele a trebuit să întocmească câte un dosar. „Eu știu că instituțiile statului au nevoie de bani, dar de ce trebuie să fim purtați atât de mult pe drumuri? N-ar fi mai corect să se reducă birocrația? Să se elibereze un singur certificat de urbanism și de construire pentru întreaga investiție, inclusiv pentru racordurile la utilități și firmă” - propune investitorul.