Investiţiile străine directe în România s-au înjumătăţit în 2010

Investițiile străine directe în România s-au înjumătățit în 2010

Ştire online publicată Marţi, 18 Mai 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Investițiile străine directe în România s-au înjumătățit în primele trei luni din acest an, până la 754 milioane euro, comparativ cu nivelul înregistrat în perioada similară a anului trecut, potrivit datelor BNR. Banca centrală a precizat că investițiile străine directe din primele trei luni ale acestui an au fost în cea mai mare parte (86%) participații la capital, de 650 milioane euro, iar 104 milioane euro au venit sub formă de credite intra-grup. În 2009, investițiile străine directe în România s-au redus cu 48,4% față de 2008, până la 4,899 miliarde euro, și au finanțat deficitul de cont curent în proporție de 96,9%.