Investiţiile străine directe au scăzut cu 51% şi nu mai acoperă deficitul de cont curent

Investițiile străine directe au scăzut cu 51% și nu mai acoperă deficitul de cont curent

Investițiile străine directe în România s-au redus, în primele zece luni, cu 51,5%, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, până la 3,72 miliarde euro, fiind pentru prima dată în cursul acestui an sub nivelul deficitului de cont curent, a anunțat Banca Națională a României (BNR). Deficitul contului curent în perioada ianuarie - octombrie 2009 a fost finanțat în proporție de 94,1% prin investiții directe ale nerezidenților în România, care au înregistrat 3,72 miliarde euro comparativ cu 7,667 miliarde euro în perioada ianuarie - octombrie 2008, potrivit BNR. Totodată, după primele zece luni din acest an, contul curent al balanței de plăți a înregistrat un deficit de 3,954 miliarde euro, în scădere cu 72,2% față de aceeași perioadă din 2008. În perioada ianuarie - octombrie 2009, creditele intra-grup au reprezentat 47,7% din investițiile străine directe, însumând 1,774 miliarde euro, iar participațiile la capital, inclusiv profitul reinvestit, 52,3%, respectiv 1,946 miliarde euro, a mai anunțat BNR. În intervalul similar din 2008, creditele intra-grup însumau 3,187 miliarde euro, iar participațiile la capital 4,48 miliarde euro. Potrivit analiștilor băncii centrale, „creditele pe care le iau firmele localizate în România de la companiile-mamă cu sediul în străinătate au potențialul de a adânci deficitul de cont curent, deoarece vor fi returnate la scadențe”. În primele nouă luni, investițiile străine directe scăzuseră cu 49,6% față de aceeași perioadă a anului trecut, până la 3,525 miliarde euro, depășind cu aproape 6,4% nivelul deficitului de cont curent pentru acel interval. Situația investițiilor străine directe s-a deteriorat, însă, comparativ cu începutul acestui an. Astfel, după primele două luni, investițiile străine directe în România erau în creștere cu 38,1% pentru ca, la finalul primului trimestru, să se înregistreze un declin anual de 13,9%. Investițiile s-au diminuat mai mult după primele patru luni, respectiv cu 44,4%, apoi scăderea s-a temperat ușor, astfel că, în primele cinci luni, investițiile străine directe s-au redus cu 42%, la finalul primului semestru, scăderea a fost de 43%. Declinul a început să se accentueze ulterior, în primele șapte luni, investițiile străine directe se micșoraseră cu 48%, iar după primele opt luni, cu 53,1%. Anul trecut, investițiile străine directe în România au crescut cu 24,5%, până la 9,02 miliarde euro, acoperind 53,5% din deficitul contului curent.