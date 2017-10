Investiţiile bursiere, mai profitabile decât cele bancare

Investițiile bursiere, mai profitabile decât cele bancare

Cât de atractivă este piața românească de capital, la final de an? „Din punct de vedere al volumelor, interesul nu e foarte mare, dar prețurile și discounturile față de maximele care au fost în vară sunt destul de atractive. Și rezultatele financiare sunt bune, deci potențialele dividende care se vor acorda pot oferi un randament între 5% și 10%. Depinde de cum va distribui profitul fiecare companie. Un astfel de randament este egal cu dobânda bancară pe doi-trei ani de zile și chiar mai mult” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Sorin Trandafir, director operațional în cadrul societății de servicii de investiții financiare „Interfinbrok Corporation“ SA, din Constanța.Achiziția de acțiuni trebuie gândită ca o investiție pe termen mai lung, afirmă specialistul.„Pe bursă există și produse structurate denominate, legate de prețul aurului și al petrolului. Acum câțiva ani, când prețul aurului era în jur de 1.600 de dolari uncia, era o publicitate acerbă pe televiziuni și media să investească lumea în aur. Acum, când sunt discounturi de 40-50% nu face publicitate nimeni. Eu consider că de abia acum este o oportunitate să te pui la adăpost de o eventuală criză. La fel și pe prețul petrolului. Acum doi-trei ani erau analiști care vedeau prețul petrolului mult mai sus, peste 180 - 200 de dolari pe baril. Acum s-a ajuns și la 38 de dolari, minima din ultimii 7 - 8 ani. Și aici este o oportunitate. Știți cum e pe Bursă, nimic nu cade la nesfârșit. La un moment dat se întoarce roata. Pe de altă parte sunt cotații bune, deși sunt analiști care susțin că se va ajunge la 20 de dolari barilul. Dar ca investiție privită pe termen lung, eu consider că merită”, spune Sorin Trandafir.