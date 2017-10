Investiţii private în porturile Constanţa şi Midia

1

evaziune

stimate reporter,toate stirile din acest domeniu pe care le prezinti sunt exact apa de ploaie,niciodata nu incerci sa intre in detalii despre firmele care ,mai sus mentionate ,efectueaza constant,evaziune fiscala.alaturi de ele,stau si ''celebrele''firme de pilotaj ,toate aliniate in competitia care reuseste cea mai mare evaziune,momentan,Black sea pilots si Euroest fiind fruntase.nu ar fi interesante articole sa citeasca poporul despre actionarii lor?si despre cei din bucuresti de la partide?despre total;itatea pilotilor care cer tigari de la nave,cumulate ar fi o prada mult mai mare decit ce prezinti in ziar,stimate reporter!