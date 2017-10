Investiţii de 5,7 milioane lei în canalele navigabile

Investiții de 5,7 milioane lei în canalele navigabile

2007, veniturile CN „Administrația Canalelor Navigabile” (ACN) Constanța au fost de 27,12 milioane lei. Valoarea totală a cheltuielilor companiei a fost de 26,93 milioane lei, ducând la un profit de 207.230 lei. „Am cheltuit 4,6 milioane lei pentru investiții și 4,1 milioane lei pentru reparații. Profitul nu este mare, însă scopul nostru nu este să înregistrăm câștiguri uriașe, ci să asigurăm un trafic constant pe canalele navigabile”, explică Ovidiu Cupșa, directorul general al ACN Constanța. În 2008, compania va primi 3,95 milioane lei de la bugetul de stat, pentru investiții în consolidarea malurilor canalelor Dunăre – Marea Neagră și Poarta Albă – Midia Năvodari. De asemenea, potrivit spuselor lui Ovidiu Cupșa, nu este exclus ca ACN să mai primească o alocație suplimentară, la jumătatea anului, destinată retehnologizării ecluzelor: „Ecluzele sunt vechi de 25 de ani și în maximum 4-5 ani vor fi complet depășite. În loc să le tot «cârpim» an de an, am decis să facem o retehnologizare completă. În total, pentru 2008, avem 5,7 milioane lei pentru investiții”.