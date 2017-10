Investiţii de 40 de miliarde de lei vechi la „Socep“

Investiții de 40 de miliarde de lei vechi la „Socep“

În urmă cu câteva săptămâni, aflasem din surse sindicale că operatorul portuar „Socep” a făcut investiții „În plină recesiune, când toată lumea își reduce cheltuielile la maximum?” – mi-am exprimat eu nedumerirea. De la izbucnirea crizei eco-nomice, mediul de afaceri de pretutindeni a căzut victima unei pandemii comportamentale. Sub impactul „virusului”, companiile au stopat investițiile, blocând, practic, dezvoltarea omenirii. Rar se aude astăzi de câte o firmă care mai cumpără un utilaj, o instalație, care își modernizează vreo linie tehnologică. Așa că, mai curând neîncrezător, am mers să verific cele auzite despre „Socep”. „Da, este adevărat, am făcut investiții în plină criză - confirmă directorul general Daniel Linteș. Se spune că este mai bine să investești pe timp de recesiune, pentru că prețurile sunt scăzute. Dar motivul real este altul. Aveam nevoie de noi echipamente pentru a atrage trafic, pentru a ne diversifica activitatea.” Pentru că volumul de mărfuri containerizate s-a redus cu circa 90%, compania s-a reorientat spre mărfurile vrac. Ca urmare, a achiziționat benzi transportoare, a construit buncăre și cuve, în special pentru cereale și produse chimice. „Cu ajutorul lor am reușit să obținem, la unele produse, cifre de trafic mai mari decât în 2008" - afirmă Daniel Linteș. Pentru că a obținut un contract bun, de 100.000 tone de țevi, pentru o investiție din Turk-menistan, o parte din terminalul de containere a suferit o reconversie. Pentru manipularea țevilor au fost folosite echi-pamentele existente, la care s-a adăugat un stivuitor pentru containere recent achi-ziționat. La capitolul investiții este inclusă și modernizarea unei macarale de cheu de 20 tf, care a trecut și printr-un proces de reparații capitale. Valoarea acestor investiții finalizate se ridică la 15 miliarde de lei vechi. Etapa a doua de investiții din acest an constă în achiziționarea echipamentelor pentru operarea aluminei și bauxitei, destinate fabricilor „Alum” Tulcea și „Alro” Slatina. Este vorba de graifere pentru podurile de containere, grinzi, sisteme de acționare, un sistem de benzi transportoare, încărcătoare frontale și buncăre. Valoarea lor se ridică la 25 miliarde lei vechi. „Investițiile le-am realizat într-un timp foarte scurt, la solicitarea clienților noștri, care au căpătat mare încredere în noi. După ce au văzut modul în care am operat alumina, au decis să extindă colaborarea și la bauxită. Investiția va deveni operațională în jurul datei de 15 noiembrie, când va sosi prima navă” – afirmă directorul general.