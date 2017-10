Investiţii de 27 milioane euro se varsă în canalele navigabile

Investiții de 27 milioane euro se varsă în canalele navigabile

CN „Administrația CanaNavigabile" (ACN) Constanța desfășoară, în prezent, lucrări de dragare a canalului Dunăre - Marea Neagră, pe baza unui contract în valoare de 21,5 milioane lei (6,86 milioane euro). În urma operațiunii va fi dragată o cantitate de 1,2 milioane metri cubi de aluviuni și se vor asigura un șenal navigabil optim și un volum necesar de apă pentru răcirea reactoarelor centralei nuclear - electrice de la Cernavodă. De asemenea, ACN mai derulează un proiect de 600.000 lei, pentru reabilitarea și securizarea sediului central, de lângă ecluza de la Agigea. Alt program important este cel de decolmatare a căilor de scurgere a apelor pluviale pe cele două canale navigabile, Dunăre – Marea Neagră și Poarta Albă – Midia Năvodari. Valoarea investițiilor este de 4,8 milioane lei. „Lucrările mai presupun curățarea drumului de acces, întreținerea taluzurilor afectate de apele pluviale și întreținerea spațiului verde", spune Ovidiu Cupșa, directorul general al ACN Constanța. Pentru dezvoltarea investițiilor pe malurile canalelor navigabile, ACN intenționează să înființeze o societate cu capital mixt, proiectul având nevoie de aprobarea Minis-terului Transporturilor (MT). În plus, contractul cu MT de cesionare a malurilor canalelor navigabile a fost semnat deja de direcțiile de transport naval și de concesiuni, din cadrul ministerului. „Pentru a fi finalizat, contractul mai trebuie semnat de direcția de resort a MT și de ministrul Orban", mai spune directorul general al ACN Constanța. Legat de listarea la Bursa de Valori București a 5% din acțiunile ACN, Ovidiu Cupșa a declarat că reevaluarea companiei este în curs de finalizare: „Se va mai face o modificare a actului constitutiv al companiei, pentru armonizarea cu legislația în vigoare, pas necesar pentru a putea fi listați pe bursă". Nu în ultimul rând, taxa de închidere a circulației pe canal a fost modificată, de la 22.000 dolari la 25.000 euro/zi. Astfel, dacă o societate comercială are lucrări în zonă, pentru care este necesară sistarea traficului pe canalele navigabile, tre-buie să achite 25.000 euro/ zi către ACN. „25.000 euro reprezintă veniturile noastre zilnice", explică Ovidiu Cupșa.