Investiţie de 800 milioane euro pentru 500 hectare de sere moderne încălzite

Investiție de 800 milioane euro pentru 500 hectare de sere moderne încălzite

Ştire online publicată Marţi, 29 Septembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Organizația Națională Interpro-fesională de Legume – Fructe (ONILF) vrea să înființeze, în următorii trei ani, sere moderne încălzite pe o suprafață de circa 500 hectare, printr-o investiție estimată la 800 milioane euro, care va conduce la crearea a peste 10.000 de locuri de muncă. Banii vor fi luați printr-un credit cu garanție guvernamentală. „Pentru acest proiect, împreună cu membrii organizației, vom încerca să obținem un credit cu garanție guvernamentală, cu o dobândă bună și o perioadă de rambursare de 10 - 15 ani. Totodată, vrem să obținem o perioadă de grație de unul sau doi ani, pentru a putea intra pe producție, înainte să începem să plătim. Am făcut deja nota de fundamentare a proiectului, am prezentat-o ministrului Agriculturii, Ilie Sârbu, care o va prezenta mai departe premierului pentru aprobare, astfel încât să poată fi emis un act normativ și să putem începe lucrările. Avem toate ele-mentele să credem că e un proiect ce va primi aprobare”, a declarat directorul ge-neral ONILF, Aurel Tănase, citat de NewsIn. Astfel, lucrările ar putea începe în 2010, putând fi terminate până în 2012. Producția se va focaliza în special pe tomate, castraveți, vinete și ardei. Prin cele 500 hectare de sere se va putea asigura necesarul de legume al României în lunile ianuarie - aprilie, putându-se realiza și exporturi. „Prin acest sistem de sere moderne se va realiza o exploatare de 11 luni, iar culesul efectiv va fi nouă luni pe an. Producția de legume va fi triplă în aceste sere, comparativ cu producția într-o seră normală, putând ajunge până la 600 tone/hectar anual, în timp ce consumul energetic în serele moderne se reduce cu până la 40%, ceea ce este un mare avantaj pentru producători”, a mai spus directorul general al ONILF. În prezent, în România sunt 250 hectare de sere încălzite în care se produc legume.