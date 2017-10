INVESTIŢIA DE MILIOANE DE EURO ce va schimba polul comercial al CONSTANŢEI!

6

corect

Pai asa si e ! Ei habar nu au despre ce e vorba cu gara si cu liniile de acolo .Incurca pe multi trenurile chiar nu stiu de ce sunt asa contra si sa faci cica pasaj sau s-o muti in subteran ? :)) Pai dedesubt se afla si tunelu saligny si alte conducte de petrol . E scris la Comanda celor care au dat avizele pentru mall care tin partea mall-ului ! In rest , lasa ca mai facem un sens giratoriu !

Răspuns la: s-o muti pe mata

Adăugat de : gara, 21 mai 2013

eu , adica gara nu ma mut, unde ati vazut voi gara mutata in afara orasului ??? la istanbul exista gara frumoasa si in partea europeana si in cea...