"Învățați-vă copiii să meargă cu hidrobicicleta, cu bărcile, cu velierele!"

Prezent la deschiderea Salonului Nautic și Auto - Tomis Yacht, primarul municipiului Constanța a răspuns întrebărilor ziarului „Cuget liber”:- Domnule primar, vă plac ambarcațiunile?- Bineînțeles.- Ați condus vreuna?- Desigur. Nu mi-am mai reînnoit carnetul de conducător de ambarcațiune pentru că, în ultima perioadă, prefer să vin în portul Tomis, să închiriez o barcă cu conducător și să îmi plimb cei doi băieți. Am chiar un fel de tradiție de familie, pe care încerc să o respect an de an. Pe 14 august, în preziua sărbătorii orașului nostru și a Marinei Române, mergem să vizităm navele amplasate în dispozitiv de exercițiu și să ne apropiem cât mai mult de ele, astfel încât copiii mei să perceapă dimensiunea flotei militare pe care o avem. Plimbarea de agrement este, totodată, una de instruire, de educare a copiilor în respect față de Marină, atât cu componenta militară, cât și cu cea comercială.- Dețineți vreo ambarcațiune?- Nu, doar închiriez. Investiția într-o ambarcațiune nu este, pentru mine, una tocmai bună. Când îți iei o barcă se nasc și cheltuielile aferente. Cel mai important este să ai timp de ea. Dacă ai închiriat o barcă și nu te ocupi de ea, înseamnă că nu o iubești cu adevărat. Eu iubesc bărcile, le respect și de aceea îi las pe specialiști să se ocupe de ele.- Ce vârste au băieții?- Unul împlinește 7 ani, iar celălalt 11 ani și respectăm această tradiție de aproximativ șase ani.- De ce nu îi înscrieți la yachting?- I-am învățat să înoate și doresc să învețe să conducă și o ambarcațiune, să simtă vântul. Nu ești cu adevărat constănțean dacă nu simți vântul.- Ce ar trebui făcut pentru a relansa agrementul nautic pe lacurile Siutghiol și Tăbăcărie?- Mi se pare că lacul Siutghiol este mult mai pregătit pentru sporturile nautice în momentul de față. Mai sunt încă oameni care fac yachting sau trag la rame pe acest lac. Lacul Tăbăcărie aparține Apelor Române, care au făcut un fel de procedură de asociere, de închiriere. Deci operatorii economici au prilejul să valorifice potențialul de agrement al lacului. Eu încurajez lucrul acesta. Pe lacul Tăbăcărie s-au desfășurat multe competiții chiar în prezența lui Ivan Patzaichin. Îi încurajez pe constănțeni să își învețe copiii să meargă cu hidrobicicleta, cu bărcile, cu velierele.