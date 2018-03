Învățați de la Sindicatul Liber al Navaliștilor din SNC!

În cei 26 de ani de gazetărie, am văzut numeroase sindicate constănțene pierind. Unele au dispărut odată cu întreprinderile lor, nereușind să apere locurile de muncă. Altele s-au desființat sub presiunea patronilor, care n-au înțeles că, într-o economie plină de contradicții și tensiuni, de provocări și amenințări, au nevoie de un partener social puternic, de un aliat. De asemenea, am văzut cum guvernanții se străduiesc să divizeze mișcarea sindicală și să o lipsească de mijloacele de luptă.★ ★ ★Sindicatul Liber al Navaliștilor din Șantierul Naval Constanța este una dintre organizațiile puternice, reprezentative ale mișcării sindicale din România, a cărei activitate o cunosc îndeaproape. În cei 28 de ani de încercări teribile și răsturnări de situație pentru companie, sindicatul a rezistat, s-a întărit și a contribuit la supraviețuirea și relansarea șantierului naval.Ieri, 7 martie 2018, în cadrul conferinței anuale, consiliul de conducere al sindicatului, în frunte cu președintele Dede Perodin, prim-vicepreședintele Costel Constantin și vicepreședintele Mihai Petrea, și-a prezentat raportul de activitate pe anul 2017.În cuvântul său, Dede Perodin - președintele SLN a arătat că principalele obiective ale sindicalismului românesc, în această etapă, sunt continuarea luptei pentru îmbunătățirea legislației muncii și a dialogului social, precum și continuarea demersurilor pentru atenuarea consecințelor negative ale așa-zisei „revoluții fiscale”.Referindu-se la negocierile salariale, Dede Perodin a precizat că, în 2017 s-a obținut o creștere salarială de 6%, care s-a aplicat începând cu data de 1 iunie, precum și o creștere de la 9,57 lei la 12 lei a valorii tichetelor de masă, începând cu data de 1 ianuarie 2018. În plus, 250 de salariați au beneficiat de o renegociere a contractelor individuale de muncă, ce a condus la o creștere salarială de 12%.În perioada 7 - 15 februarie 2018, a avut loc negocierea contractului colectiv de muncă pe perioada 2018 - 2020. Potrivit liderului de sindicat, partenerii sociali au convenit să se caute soluții pentru renegocierea contractelor individuale de muncă în cazul a 154 de salariați cu studii superioare și medii, începând cu luna mai 2018. Renegocieri sunt prevăzute și în cazul altor 105 - 110 salariați, în perioada martie - septembrie 2018. Sindicatul a mai solicitat majorarea valorii tichetelor de masă de la 12 lei la 15 lei, începând cu luna august 2018.★ ★ ★Dintre numeroasele acțiuni și realizări obținute în decurs de un an, le voi menționa pe cele mai spectaculoase. În 2017, sindicatul, în colaborare cu administrația SNC, a organizat concursul de securitate și sănătate în muncă, o adevărată olimpiadă, la care au participat aproape toți angajații. Pe podium s-au situat: Mihai Ciobănașu - locul I; Lenuța Bobeș - locul II; Mihai Neagu - locul III. Dar câștigători ai concursului sunt, de fapt, toți angajații companiei.Campionatul intern de fotbal este una dintre cele mai vechi și longevive competiții sportive desfășurate într-o întreprindere românească. Începuturile sale datează de prin anii Ž70, dacă nu cumva chiar mai devreme. Este meritul sindicatului că l-a inițiat, l-a păstrat și l-a făcut să fie tot mai atractiv pentru lucrătorii săi tineri și mai vârstnici. În 2017, competiția a fost câștigată de echipa TESA. A fost urmată de echipele:Tubulatura - locul II, Armare - locul III și Prestmar - locul IV.Tot în 2017 a avut loc și concursul de pescuit sportiv, care a fost câștigat de: Cătălin Ciocănea - locul I; Marius Nițescu - locul II; Petre Zaharia - locul III.Merită menționată, de asemenea, preocuparea organizației de femei, condusă de Mădălina Ciobanu, și a celei de tineret, condusă de George Uzum, pentru soluționarea problemelor acestor categorii de angajați.Sindicatul se dovedește a fi și un bun gospodar al patrimoniului său. În anul 2017, a finalizat o serie de lucrări de modernizare și întreținere la Clubul SNC și la Baza Nautică SNC, finanțate în proporții egale din fonduri proprii și sponsorizarea acordată de SNC.Conducerea sindicatului a urmărit, pe parcursul anului 2017, modul de desfășurare a programelor de calificare și perfecționare a unui număr de 701 angajați, acordarea ajutoarelor sociale, conform contractului colectiv de muncă, asigurarea echipamentului de protecție, a materialelor igienico - sanitare și a alimentației de protecție.★ ★ ★Referindu-se la activitatea companiei, Dede Perodin a afirmat: „În ciuda crizei prelungite prin care trece industria navală mondială, Șantierul Naval Constanța are o evoluție sănătoasă. Reușește să asigure volumul de lucrări pentru întreaga forță de muncă, să facă profit și să creeze noi locuri de muncă.”În 2017, SNC a reparat 94 de nave pentru parteneri externi și 20 de nave pentru cei interni. Pe parcursul anului 2018, volumul lucrărilor de construcții noi va crește. Compania a semnat contractul pentru construcția a șase tancuri chimice de 41.000 tdw, după un proiect nou, actualizat, prima navă urmând să fie livrată la sfârșitul acestui an.