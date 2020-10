Intrăm în deceniul renovării energetice a clădirilor

l O șansă extraordinară pentru producătorul de materiale Celco SAIată o veste extraordinară pentru constructori, industria materialelor de construcții, transportatori și băncile comerciale, dar mai ales pentru populație: Comisia Europeană a publicat strategia privind „valul de renovări ale clădirilor”, pentru a le îmbunătăți performanța energetică.Comisia propune, ca în următorii zece ani, rata de renovare să se dubleze, fapt ce va conduce la creșterea eficienței energetice și la o utilizare eficientă a resurselor. Odată cu creșterea calității vieții locatarilor din clădirile renovate, se vor reduce emisiile de gaze cu efect de seră. Până în 2030, ar putea fi renovate 35 de milioane de clădiri și ar putea fi create până la 160.000 de locuri de muncă „verzi” suplimentare, în sectorul construcțiilor, estimează Comisia Europeană.În prezent, clădirile sunt responsabile pentru aproximativ 40% din consumul de energie al UE și 36% din emisiile de gaze cu efect de seră provenite din consumul de energie. Dar pentru că doar 1% din clădiri sunt supuse unor renovări eficiente din punct de vedere energetic în fiecare an, ritmul trebuie accelerat pentru ca Europa să devină neutră climatic până în 2050.Potrivit Comisiei Europene, aproape 34 de milioane de europeni suferă de „sărăcie energetică”, ceea ce înseamnă că nu își pot permite să își încălzească locuințele. Promovarea renovărilor eficiente din punct de vedere energetic constituie un răspuns la acest fenomen, sprijină sănătatea și bunăstarea oamenilor și contribuie la reducerea facturilor la energie ale acestora.Strategia „valul de renovări ale clădirilor“Strategia va acorda prioritate acțiunilor în trei domenii:- decarbonizarea sistemelor de încălzire și de răcire;- eliminarea sărăciei energetice și renovarea clădirilor cu cele mai slabe performanțe;- renovarea clădirilor publice (școli, spitale și clădiri administrative).Comisia propune eliminarea barierelor existente de-a lungul întregului lanț de renovare - de la conceperea unui proiect, până la finanțarea și finalizarea lui - printr-un set de măsuri de politică, instrumente de finanțare și instrumente de asistență tehnică.Strategia va include următoarele acțiuni principale:- stabilirea unor informații, standarde și reglementări mai stricte privind performanța energetică a clădirilor. Introducerea treptată a unor standarde minime obligatorii de performanță energetică pentru clădirile existente, a unor norme actualizate privind certificatele de performanță energetică și extinderea cerințelor privind renovarea clădirilor din sectorul public;- asigurarea unei finanțări accesibile și bine direcționate, a unor norme simplificate pentru combinarea diferitelor surse de finanțare și a unor stimulente multiple pentru finanțarea privată;- sporirea capacității de pregătire și de punere în aplicare a proiectelor de renovare, de la asistența tehnică acordată autorităților naționale și locale până la formarea și dezvoltarea competențelor lucrătorilor care ocupă noile locuri de muncă „verzi”;- extinderea pieței pentru produse și servicii de construcții durabile, inclusiv integrarea de noi materiale și soluții bazate pe natură, precum și o legislație revizuită privind comercializarea produselor pentru construcții și obiectivele de reutilizare și de valorificare a materialelor;- crearea unui nou Bauhaus european, un proiect interdisciplinar, coordonat de un consiliu consultativ format din experți externi care include oameni de știință, arhitecți, proiectanți, artiști, urbaniști și societatea civilă. De acum înainte, până în vara anului 2021, Comisia va desfășura un amplu proces participativ de creare în comun și apoi va institui o rețea de cinci Bauhaus fondatoare în 2022, în diferite țări ale UE;- dezvoltarea unor abordări bazate pe vecinătate, pentru a ajuta comunitățile locale să integreze soluțiile digitale și regenerabile și să creeze cartiere cu consum de energie zero, unde consumatorii devin „prosumatori” care vând energie în rețea.Strategia include și o inițiativă privind locuințele la prețuri accesibile pentru 100 de districte.Izomineral - un material revoluționarCompania Celco SA, cel mai mare producător de BCA din România a dezvoltat, de-a lungul anilor o serie de soluții care contribuie la eficiența energetică a clădirilor.Preocupat de realizarea materialelor de construcții pentru „casa viitorului”, grupul de firme Celco a investit în cercetarea tehnologică și în găsirea celor mai bune soluții constructive.Una dintre echipele de specialiști a companiei a creat un material nou, revoluționar, pentru termoizolarea construcțiilor noi și vechi. Pe data de 23 octombrie 2018, Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcții, din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a avizat favorabil produsul denumit „set termoizolant – IZOMINERAL”. Materialul se aplică pe fațadele clădirilor în vederea izolării lor termice, în scopul creșterii performanței energetice a acestora. Produsul asigură nu doar o bună izolare termică, ci și fonică, nu arde (spre deosebire de izolațiile din polistiren), este ecologic, are o durată lungă de viață și se prelucrează ușor.Izomineralul s-a bucurat de o bună primire pe piața internă a construcțiilor și este tot mai cerut. Am convingerea că acest material revoluționar ar putea face o carieră strălucită și pe piața Uniunii Europene, dacă va fi promovat cum se cuvine.