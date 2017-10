Interviu cu Bogdan Huţucă, noul director executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Constanţa

Interviu cu Bogdan Huțucă, noul director executiv al Direcției Generale a Finanțelor Publice Constanța

Începând de la mijlocul acestei săptămâni, funcția de director executiv a Direcției Generale a Finanțelor Publice Constanța este ocupată de Bogdan Huțucă, fostul vicepreședinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscală. El a preluat funcția deținută până nu demult de Vasilica Mihai, care a renunțat la conducerea DGFP Constanța, invocând probleme de sănătate. Reporter: Ce v-a determinat să renunțați la funcția deținută în cadrul ANAF? Bogdan Huțucă: Motivele pentru care am renunțat la funcția deținută în cadrul ANAF sunt strict personale. Faptul că am fost desemnat directorul executiv al Direcției Generale a Finanțelor Publice Constanța este o decizie temporară, pentru o perioadă de șase luni, și mai mult o coincidență, întrucât conjunctura a făcut ca postul să rămână vacant după retragerea din funcție a fostului director executiv. În mod normal, așa cum îmi exprimasem inițial dorința, ar fi trebuit să revin pe funcția pe care o dețineam înainte de fi desemnat vicepreședinte în cadrul ANAF, respectiv cea de șef al Administrației Finanțelor Publice Constanța. Rep: Cum este perceput județul Constanța din punct de vedere fiscal? B.H.: Constanța este în primele trei locuri pe țară din punct de vedere al administrării fiscale și cam în primele șase din punct de vedere al inspecției fiscale. Ne ajută în primul rând faptul că județul în sine are o creștere economică. Însă, în ciuda acestor aspecte favorabile, rămân foarte multe lucruri de făcut. Rep: Care vor fi principalele direcții spre care vă veți îndrepta atenția? B.H.: În general conducerea Agenției Naționale de Administrare Fiscală pune accent pe modul cum sunt colectate veniturile la bugetul general consolidat. S-a creat o grilă de indicatori de performanță prin care sunt impuse o serie de standarde și pe baza cărora este urmărit modul în care reducem arieratele curente, arieratele în sold la sfârșitul anului precedent, cum realizăm încasările pe anul curent, care este gradul de conformare voluntară, atât din punct de vedere al plăților pe care le efectuează contribuabilii, cât și din punct de vedere al depunerii declarațiilor fiscale. Rep: Care sunt obiectivele pe care vi le-ați propus în actuala funcție? B.H.: Constanța este un județ care, în context național, stă bine. Din punct de vedere al realizării indicatorilor, suntem printre primele județe din România, atât pe administrare, cât și pe control. În primul rând țin să precizez că vin într-o direcție care merge bine. Spre deosebire de alți directori executivi care vin noi pe funcții, eu nu îmi propun obiective de genul atingerea planului de încasări, diminuarea arieratelor pe indicatorii propuși, atragerea de sume suplimentare la nivelul celor impuse de direcția generală de coordonare a inspecției fiscale, pentru că DGFP Constanța și-a atins toți acești indicatori. Sarcina oricărui director este să întărească colectarea și conformarea voluntară, să identifice zonele de risc pe competența teritorială care o deține și să alcătuiască programele de inspecție fiscală astfel încât să acopere aceste zone cu evaziune.