Internet-café-ul, o afacere pe cale de dispariţie

Internet-café-ul, o afacere pe cale de dispariție

În contextul în care prețurile calculatoarelor sunt din ce în ce mai accesibile pentru omul de rând, iar în locuințele din marile orașe, internetul este la fel de comun ca serviciul de cablu TV, internet-cafe-ul riscă să devină o afacere pe cale de dispariție. Dacă la începutul anilor 2000, puteai găsi săli de calculatoare la orice colț de stradă, în prezent, acestea sunt înlocuite cu baruri și cazinouri electronice. „Cererea nu se poate compara cu perioada când am început afacerea, în 1999. Acum majoritatea constănțenilor au calculatoare și internet și din ce în ce mai puțini vin la o sală de calculatoare”, a declarat Mihai Văcărencu, patron al unui internet-cafe din Constanța. „Am început cu 8 calculatoare și un apartament la un bloc din Tomis Nord și am avut posibilitatea să mă extind. Însă veniturile din această sector au început să scadă și, personal, nu văd un viitor strălucit pentru afacere”, a mai declarat el pentru Cuget Liber. O sală de calculatoare cu notorietate, din Constanța are 40 - 45, până la 80 de calculatoare, folosite fie pentru accesarea internetului, fie pentru jocurile pe calculator. „Cei mai mulți vin într-o astfel de locație ca să socializeze și să-și petreacă timpul cu jocurile interactive, de tip multiplayer, cum ar fi World of Warcraft, Warcraft Dota, Counter Strike sau Lineage”, a declarat Marius T., supraveghetor la un internet-café din Constanța. „Actuala generație de liceu este preocupată, în mare parte de jocuri pe calculator și internet, nu de baruri sau discoteci. Când vin la un internet-café vin să se distreze, să bea un suc”, a precizat acesta. Un calculator standard în aceste locații trebuie să fie performant, cu un procesor de 2,5 gigahertzi, doi gigabytes, memorie RAM și o placă video de cel puțin 512 megabytes. Un astfel de calculator poate ajunge în magazinele de electronice la 2.000 de lei. „Ca să mulțumești clientul, trebuie să ai calculatoare de ultimă generație, mai ales în contextul în care apar jocuri ce au cerințe mari de grafică, iar prezența „pătrățelelor” atunci când clientul se joacă este un mare minus pentru internet-café-uri”, a declarat Marius T., supraveghetor sală calculatoare. Prețul pe oră este de la 2 - 2,5 lei și poate ajunge până la 3 lei, în centrul orașului. Mai convenabile sunt pachetele promoționale sau abonamentele de 40, 60 sau 80 de ore, în care sunt incluse reduceri substanțiale. De asemenea există și pachetele de tipul „Long Day” de 4 ore (în general între orele 9 - 14), ce costă 5 - 6 lei și „Long Night” de 6 ore (pachetul este oferit seara și noaptea), care ajunge la 10 lei. În plus, sala de calculatoare este dotată cu un mini-bar, pentru ca utilizatorii să nu fie nevoiți să se deplaseze în momentul când vor să bea sau să mănânce. Adaosurile sunt comparabile cu magazinele alimentare din jurul internet-café-ului.