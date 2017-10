International Port Training Conference a ajuns, după 39 de ani, la Constanţa

International Port Training Conference a ajuns, după 39 de ani, la Constanța

International Port Training Conference (conferința internațională pe probleme de instruire portuară) a avut loc pentru prima oară în 1970, la Rotterdam. După 39 de ani, timp în care a trecut prin orașe - porturi precum Londra, Copenhaga, Genova, Tel Aviv, Cardiff, Hamburg, Le Havre, Lisabona, Göteborg și Setúbal, conferința a poposit pentru prima dată la Constanța. Ieri, în cocheta sală de conferințe a hotelul Bulevard, numeroase personalități din lumea afacerilor bancare și portuare, din training și dintr-o serie de organisme internaționale erau prezente la deschiderea celei de-a 20-a sesiuni a International Port Training Conference. Printre invitații prezenți se aflau: Cornelius Bert Kruk, de la Banca Mondială, Marios Meletiou, din partea Organizației Internaționale a Muncii, Dinitrios Thologitis - șeful Departamentului Transport și Securitate Maritimă, din cadrul Direcției Generale pentru Energie și Transport - Comisia Europeană, Cristopher Atwell, de la IBC Global Academy and Lloyd’s Maritime Academy. În cele trei zile ale reuniunii sunt prezentate teme precum: „Tendințele din transportul maritim și impactul asupra dezvoltării resurselor umane” (dr. Brian Thomas port consultant, Marea Britanie); „Trainingul portuar: o perspectivă istorică, accente prezente, stra-tegii și așteptări privind viitorul” (Erik Hietbrink, președintele comitetului director al STC-Group, din Rotterdam, Olanda); „Trainingul portuar în Germania: retrospectivă și perspective” (H. Scharringhausen, director executiv al MA-CO Maritime Competenzycentrum b.v., Hamburg, Germania); „Organizația Internațională a Muncii, contribuții în trecut, prezent și viitor la trainin-gul portuar” (Marios Meletiou, expert tehnic în cadrul Oficiului Internațional al Muncii, de la Geneva, Elveția); „Dezvoltarea aptitudinilor pentru automatizarea terminalelor” (dr. Jeff Martin, senior consultant la J and S Maritime Ltd., Marea Britanie). Clc. Laurențiu Mironescu, expert în cadrul Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, a condus prima secțiu-ne a conferinței. Referindu-se la importanța acestei reuniuni, el a declarat pentru cotidianul „Cuget Liber”: „Tema principală a conferinței este instruirea și perfecționarea personalului din industria portuară. Acest domeniu de activitate înregistrează o dezvoltare extraordinară în ultimele decenii și, în acest context, pregă-tirea lucrătorilor capătă o importanță crescândă. Această conferință internațională este itinerantă. Se desfășoară în diferite porturi ale lumii. Faptul că acum are loc la Constanța este o dovadă că portul românesc, cu un trafic de peste 50 de milioane de tone, a intrat în galeria marilor porturi ale lumii. Este foarte important pentru noi, cei implicați in activitatea de training să vedem cum trebuie abordate problemele de pregătire profesională în con-textul crizei economice și cum poate contribui creșterea competențelor profesionale la stoparea crizei. După cum constatați, avem invitați de la Banca Mondială, Co-misia Europeană, de la directoratele, comisiile și comitetele europene care au de-a face cu transporturile maritime. Prezența lor demonstrează importanța acestei problematici și interesul respectivelor organisme față de acest domeniu de activitate.” Manifestarea este organizată de CERONAV în colaborare cu Shipping and Transport College Rotterdam.