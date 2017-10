Interes major pentru schimbările din pregătirea navigatorilor

7

ANR

Am fost sa imi fac prelungire carnetului si la ghiseu dupa ce am dat toate actele mi s-a spus ca pe vizita medicala nu am trecut testul psihologic ( testul era facut separat la un doctor atestat de Ministerul Transporturilor) . Scurt doamna de la ghiseu imi spune ca nu este valabil si ca trebuia facut la clinica unde am facut vizita medicala. Atunci i-am raspuns civilizat : Doamna este perfect valabil , ridicati-va de pe scaun si interesati-va, dupa ce s-a dus la Dl Pana revine cu ochii in pamant si imi operaza actele. Deci.......... e foarte simplu sa scape de tine daca nu stiu ce au de facut. Te trimit oriunde numai sa nu se miste de la birou sau sa se informeze.Cat depre Examinari au perfecta dreptate baietii de mai sus cand spun ca afara se avanseaza in functie de experienta ( faci un curs de promovare si examinare pe simulatoare - cat mai practic nu de 3 ori acelasi exmen-Colreg Navigatie, etc) Daca dai de promovare ai in spate lunile de experienta pe functie pentru functia precedenta si recomandari de la nava (acestea sunt cele mai importante, pt ca nimeni nu iti da promovare daca nu stii caci dupa cateva luni se loveaste de tine si tot el are probleme) E foarte greu sa inteleaga aceste lucruri cei care lucreaza in ANR caci unii nu au mai calcat pe vapor de ani de zile. Poate nu sunt in pas cu modul de lucru de pe vapoare in zilele de azi. Asa ca Domnilor dupa cum spune-au si colegii de mai sus: SIMPLIFICA nu COMPLICA Daca vine cineva si ii testeaza pe angajatii ANR-lui va garantez ca nici testele pentru off 3 nu le iau.(Mai mult ca sigur). Sper ca daca cineva citeste toate comentariilesi sa tina cont de ele (a-r fi prea frumos).