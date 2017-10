Înţelegere istorică între Administraţia portuară şi operatori

Înțelegere istorică între Administrația portuară și operatori

Ziua de 19 ianuarie 2017 reprezintă un moment important în istoria portului Constanța. Pentru prima oară, Compania Națională Administrația Porturilor Maritime și Constanta Port Business Association (organizația operatorilor portuari) au semnat un protocol de colaborare. Înțelegerea marchează o cotitură în existența comunității portuare, după criza îndelungată în relațiile cu operatorii, generată de fosta conducere a CNAPMC.„Acest protocol de colaborare are câteva obiective clare. Cel mai important este dezvoltarea portului. Avem în vedere și dezvoltarea patrimoniului său social: stadionul, spitalul și Școala Portuară”, a declarat Nicolae - Dan Tivilichi, directorul general al CNAPMC, la deschiderea ceremoniei de semnare a documentului.Viorel Panait, președintele Constanta Port Business Association, a precizat că adoptarea protocolului reprezintă un moment de normalitate, toate porturile europene lucrând într-un mod asemănător și având organisme consultative speciale.„Ne propunem proiecte comune, care să genereze prosperitate pentru comunitatea portuară, oraș și zona adiacentă. Credem că, în condițiile acestea, vom putea genera afaceri noi și locuri de muncă. Avem atât susținerea administrației, a domnului director general Nicolae - Dan Tivilichi, cât și a Ministerului Trans-porturilor. Am participat cu toții, inclusiv organizația patronală și sindicatele, la elaborarea noului cadru legislativ, adoptat, deja, de Parlament, care instituie un cadru modern și flexibil, care are drept țintă dezvoltarea industriei portuare. Protocolul pe care îl semnăm azi, prevede printre altele: înființarea comisiei de monitorizare a concesiunii portuare, revizuirea periodică a proiectului de master-plan, realizarea unei strategii realiste pentru sectorul naval, aplicarea unor politici tarifare transparente și fundamentate pe costurile de întreținere a infrastructurii portuare, organizarea unor dezbateri publice și conferințe pe teme de interes pentru comunitatea portuară, organizarea unor proiecte și evenimente social-educative, dezvoltarea unor obiective sociale. Școala Portuară, unde suntem co-fondatori, răspunde cerințelor reale de calificare a forței de muncă în meserii specifice activității noastre. Acest protocol stabilește cadrul general al colaborării în industria portuară, în vederea derulării proiectelor și evenimentelor convenite”, a precizat Panait.Tot în cursul zilei de ieri, a avut loc cea de a doua reuniune a reprezentanților tuturor administrațiilor și operatorilor din porturile maritime și fluviale. Scopul ei este proiectarea unei strategii navale, care să conducă la dezvoltarea colaborării între actorii din acest sector, la mai buna promovare a porturilor, la rezolvarea problemelor cu care se confruntă navigația fluvială și atragerea de noi fluxuri de mărfuri, a afirmat Tivilichi.