Întâlnire la Ministerul Energiei, cu potenţiali investitori în producerea de energie electrică cu turbine eoliene

„Potențialul de producere a energiei electrice în zona de offshore a României, prin instalarea turbinelor eoliene, atrage atenția investitorilor cu experiență în acest domeniu. În acest context am primit vizita reprezentanților companiei Pure New Energy (P.N.E.), prilej cu care am discutat despre provocările întâmpinate de aceștia, în țările în care au investit în dezvoltarea proiectelor de eoliene offshore”, a povestit George Niculescu, fost prefect al judeţului Constanţa.





Potrivit acestuia, în întâmpinarea acestor investiții, care vor reprezenta și o consolidare a Sistemului Energetic Național, trebuie pregătit un cadru legislativ care să asigure predictibilitatea dezvoltării proiectelor eoliene offshore, în raport cu nevoile pieței de energie și a participanților la piața energiei din România.





Secretarul de stat în Ministerul Energiei, George Sergiu Niculescu, s-a întâlnit, săptămâna aceasta, cu potenţiali investitori care analizează oportunitatea de a instala turbine eoliene la noi în ţară.