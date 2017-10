Instructorii auto vor să scape de şcolile de şoferi

Instructorii auto vor să scape de școlile de șoferi

Instructorii auto autorizați au protestat, zilele trecute, în fața Guvernului, nemulțumiți de prevederile legislative care le reglementează activitatea, mai ales în ceea ce privește colaborarea lor cu școlile de șoferi. De partea cealaltă, școlile de șoferi îi acuză pe instructori de concurență neloială și piraterie. Instructorii auto autorizați sunt nemulțumiți că taxa pentru orele de pregătire practică este încasată de școală, iar ei sunt plătiți ulterior în baza unui contract de prestări servicii. Sindicaliștii spun că astfel instructorul auto este dependent și subordonat unei școli de șoferi, întrucât taxa pentru orele de pregătire practică trebuie încasată de către școală, iar ulterior aceasta îl va plăti în baza unui contract de prestări servicii. În această situație, taxa percepută cursantului adus și școlarizat de instructorul auto PFA este impozitată de două ori, susțin instructorii. Ei sunt nemulțumiți și de faptul că persoanele fizice autorizate sunt obligate, la încheierea contractelor de asigurări de sănătate, să plătească retroactiv contribuțiile sociale de sănătate pe ultimii cinci ani. „Instructorii independenți ne fac cel mai mare rău“ De partea cealaltă, școlile de șoferi nu sunt deloc impresionate de demonstrațiile colegilor independenți. Reprezentanții școlilor de șoferi din județul Constanța spun că instructorii autorizați îi duc la sapă de lemn deoarece practică prețuri cu mult sub nivelul pieței. Asta deoarece ei nu plătesc taxe și impozite la stat, muncind la negru, și nici nu au investiții de amortizat. Patronii școlilor de șoferi susțin că ei plătesc taxe și impozite la stat și de aceea trebuie să practice tarife mai mari, în timp ce instructorii independenți își permit să ceară sume mult mai mici deoarece ei nu dau socoteală nimănui. În aceste condiții, majoritatea elevilor preferă să se îndrepte spre instructorii cu mașini particulare decât să plătească câteva sute de lei în plus la o școală de șoferi. „Instructorii independenți ne fac cel mai mare rău. Merg cu prețuri foarte mici, de șase-șapte milioane de lei, în timp ce niciunul dintre noi (n.r. școlile de șoferi) nu își permite să școlarizeze sub zece milioane. Trebuie să plătim taxe, impozite, chirii, leasing la mașini, să dăm salarii unui profesor de legislație și instructorilor auto, adăugăm carburantul și la ce preț ajungem?”, ne-a declarat Niculae Dicu, directorul școlii de șoferi DIA Auto. Schimbări legislative Toate problemele au plecat din toamna anului trecut, când Ministerul Transporturilor a schimbat complet legislația privind activitatea instructorilor auto independenți. Potrivit noilor norme, instructorii au fost legați practic de școlile de șoferi, fără ajutorul cărora nu și-ar putea desfășura activitatea. Astfel, instructorii trebuie să aibă experiență de cel puțin trei ani într-o școală de șoferi autorizată, trebuie să se înregistreze la Agențiile Fiscale pentru a fi luați în evidență și pentru a plăti taxe și impozite, nu mai pot colabora decât cu o singură școală de șoferi (înainte erau instructori care colaborau și cu 10 școli de șoferi).