Inspectorii fiscali constănţeni au ajuns să muncească într-un picior (II)

În urma reformei ANAF

Inspectorii fiscali constănțeni au ajuns să muncească într-un picior (II)

În ediția din 28 noiembrie 2013 a cotidianului „Cuget Liber”, am descris efectele reorganizării ANAF asupra activității de inspecție fiscală din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Constanța.Informatică și birocrațieCei 174 de inspectori fiscali au fost înghesuiți într-un spațiu de 342,84 metri pătrați, din blocul MF1, de pe strada Mircea cel Bă-trân, nr. 84, Constanța, fiecăruia dintre ei revenindu-i „imensa” suprafață de 1,4 pe 1,4 metri.Ei au primit în dotare 65 de computere, 65 de birouri și 65 de scaune. Împărțirea s-a făcut conform regulilor matematice: un computer, un birou și un scaun la 2,7 inspectori fiscali. Astfel că, pentru a apuca să lucreze la un birou cu computer, slujitorii Fiscului sunt nevoiți să vină cu noaptea în cap la serviciu, înaintea colegilor ori să stea la coadă până se eliberează un loc.Obstacolele de care se împiedică, zilnic, inspectorii fiscali nu se limitează la lipsa „spațiului vital”, a calculatoarelor, birourilor și scau-nelor. Potrivit Federației Publisind, din care face parte Sindicatul Funcționarilor din Finanțele Publice Constanța, pentru a avea acces la o serie de aplicații din sistemul informatic al ANAF, funcționarii trebuie să treacă prin furcile caudine ale birocrației interne.Să luăm un exemplu. Înainte de efectuarea inspecției fiscale, lucrătorul are obligația de serviciu să facă muncă de documentare. În această etapă, el trebuie să identifice posibilele elemente de risc din activitatea contribuabilului ce urmează a fi verificat. Datele necesare le găsește în aplica-țiile informatice SACF, DECIMP, GOTICA, FISCNET și așa mai departe. Chestia este că ac-cesul la acestea este permis unui număr limitat de funcționari, aflați, de regulă, în poziții de conducere.Astfel că, pentru a putea consulta fișa sintetică pe plătitor sau declarația 394, inspectorul trebuie să depună o solicitare în scris, pe un formular tip, la organul de administrare fiscală. Respectiva cerere pornește în plimbare pe un traseu instituțional, bine definit prin norme și regulamente, cu mai multe escale. Pe fiecare treaptă ierarhică, este analizată pe îndelete. Circuitul complet durează câteva zile. La final, respectiva solicitare se întoarce satisfăcută, la autorul ei, cu un răspuns, în baza căruia „persoana autorizată” accesează aplicația informatică.Război cu mâinile goaleMai presus de inspecția fiscală în sine sunt dările de seamă și statisticile despre ea. Sindicaliștii spun că atunci când Direcția Re-gională a Finanțelor Publice Galați are nevoie de o raportare de la Constanța, se declanșează mobilizarea generală. Echipele de inspectori fiscali sunt consemnate la birou. Nimeni nu mai pleacă pe urmele evaziunii fiscale. Toată lumea muncește la situațiile cerute.Mult mai simplu, susțin sindica-liștii, ar fi ca Regionala Galați să apeleze la sistemul informatic și bazele de date. De ce este prefe-rată munca manuală în locul celei informatizate? Nimeni nu poate să spună. Cine știe, poate că și șefii de la Galați au nevoie de aprobări și avize pentru a avea acces la programele informatice.Dacă ar fi vorba doar de Regionala Galați, mai treacă meargă, dar sunt atâtea alte instituții, în frunte cu structurile Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Public, care solicită hârtii, docu-mente, rapoarte, dosare. Tot inspec-torii fiscali trebuie să le pregă-tească.Pomelnicul frânelor din calea inspecției fiscale constănțene este mai lung decât lista de păcate ale evazioniștilor fiscali. Ar trebui să scriem un roman fluviu, pentru a le cuprinde pe toate, dar nu vrem să abuzăm de răbdarea cititorilor noștri.Cine e vinovată de existența atâ-tor piedici și obstacole? Restructurarea în sine? Oare restructurare înseamnă să le pretinzi inspectorilor fiscali constănțeni să câștige războiul cu evaziunea fiscală și criminalitatea economică cu mâinile goale, înghesuiți ca oile în strungă într-un spațiu inadecvat, fără să li se asigure birouri și scaune, computere și acces la sistemul informatic? Ce fel de restructurare s-a făcut, dacă instituția rezultată e sufocată de birocrație?În loc de concluzieConducerea ANAF are obligația să analizeze toate aceste aspecte și să rezolve problemele cu care se confruntă activitatea de inspecție fiscală de la Constanța, dacă dorește eficiență.Apropos, de ce nu este mutată inspecția fiscală în sediul fostei Direcții Regionale Vamale, de pe bulevardul Tomis?