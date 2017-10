Inspecţia Muncii va efectua controale la operatorii portuari

2

AVIZ TRADATORILOR

Nici la Decirom nu-i mai roz . De aproximativ 1 an de zile conducerea si-a facut sindicat, asa zisul sindicat galben. au cooptat cativa tradatori , fara scoala, si care nu aveau prea multa minte, i-au mituit cu functii de conducere, pe unii dintre ei chiar si cu bani, suficienti cat sa-si continuie constructia casei care si-a inceput-o si care nu ar fi avut putere materiala sa o termine usor, astfel avansand neasteptat de repede cu constructia, iar altul cioban de meserie, investind mai mult in afacere, acestia 2 avand functii de conducere atat in intreprindere, cat si cele mai inalte functii in sindicatul patronului.Misiunea lor fiind sasantajeze si sa forteze angajatii sa se retraga din sindicatul vechi, si sa-l distruga, deoarece de 10 ani patronul nu poate sa miste in front, deoarece are opozitie. La fel si cu programul de lucru , la ITM este inregistrat un program de 8/16, cu sambata si duminica liber(suplimentar), insa baietii isteti au implementat un program de 12/36, fara suplimentare platite, dar la anumite sesizari catre ITM,acestia au constata depasirea celor 170 de ore conform Codului Muncii, si i-au sanctionat, iar directorului i-a bubuit mintea sa faca un program de 11/37, nu am mai auzit nicaieri de acest program, insa la sfarsitul lunii nu reusesti sa faci cele 170 de ore si te forteaza sa vii l;a munca ture inadite una dupa alta chiar si cate o saptamana.Oare ITM-ul ce face, nu vede?, sau sunt si ei baieti buni si mai trec cu vederea$$$? Oamenii vorbesc pe la colturi, ca era bine inainte, dar le e frica ca sunt amenintati de catre slugoi ca ii da afara .SA VA FIE RUSINE TRADATORILOR, dar nu uitati ca ulciorul nu merge de multe ori la apa! si ca DE BANII NEMUNCITI NU AI PARTE!