Înmatriculările de autoturisme noi, în scădere

Numărul înmatriculărilor de autoturisme noi a scăzut în România cu 31,8%, în primele nouă luni ale anului, în comparaţie cu aceeaşi perioadă din anul anterior, în timp ce pe segmentul de second hand declinul a fost de aproape 16,3%, la nivel comparativ, reiese din statistica Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), citată într-un comunicat al Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA), transmite Agerpres.Conform datelor centralizate, în intervalul ianuarie - septembrie 2020, au fost înmatriculate pe plan local 84.601 de autoturisme noi, în comparaţie cu cele 124.049 unităţi, în primele nouă luni din 2019. În funcţie de numărul autoturismelor înmatriculate, cele mai multe solicitări au vizat mărcile: Dacia - cu 26.148 de unităţi, în scădere cu 29,5% faţă de intervalul ianuarie - septembrie 2019, Volkswagen (6.682 unităţi, -21,6%), Skoda (6.615 unităţi, -31,1%), Renault (6.512 unităţi, -39,2%), Hyundai (5.119 unităţi, -14,5%) şi alte mărci 33.525 unităţi.Potrivit sursei citate, în cursul septembrie a acestui an, în România au fost înmatriculate 12.373 autoturisme noi, în creştere cu 72,6% faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent. Dintre acestea, 10.878 au fost autoturisme noi a căror creştere faţă de luna septembrie 2019 (când au fost înmatriculate doar 6.046 unităţi), este de 79,9%. La capitolul autoturisme rulate, în intervalul ianuarie - septembrie 2020 au fost înmatriculate, în România, 275.700 de unităţi, în scădere cu 16,33% faţă de aceeaşi perioadă din 2019. Din acest total, 68.443 de unităţi sunt din gama Volkswagen, mai puţin cu 16,2% în comparaţie cu primele nouă luni ale anului precedent. În luna septembrie, au fost înmatriculate 34.136 de autoturisme rulate, cu doar 4,4% mai puţine decât în luna similară din 2019.În ceea ce priveşte înmatriculările de vehicule comerciale noi (LCV, HCV, Minibus şi Bus), după un volum de 1.495 unităţi, înregistrat în luna septembrie 2020 (+33% faţă de septembrie 2019), rezultă, totuşi, o scădere generală pe ansamblul anului 2020 de 35,2%.Motocicletele înregistrează în luna septembrie o creştere de 69,8%, pe un volum de 596 unităţi. Astfel, pe ansamblul primelor 9 luni din 2020, această categorie de vehicule are o creştere generală de 17,2%.