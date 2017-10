Iniţiativele transfrontaliere de afaceri se desfăşoară în sens unic

Proiectul româno-bulgar Turism 365, aproape de final

Inițiativele transfrontaliere de afaceri se desfășoară în sens unic

Proiectul „Turism 365" se apropie de final. Inițiativa comună a Camerelor de Comerț și Industrie din Constanța și Dobrich are ca scop dezvoltarea economică a regiunii de graniță dintre România și Bulgaria, prin extinderea sezonului turistic. Proiectul a demarat la 1 august 2008, cu finanțare Phare de 48.200 euro (valoarea totală a proiectului este de 53.580 euro), printre activitățile comune numărându-se elaborarea unui ghid electronic al infrastructurilor de turism din regiunea transfrontalieră Con-stanța – Dobrici și crearea unei baze de date on-line a evenimentelor de turism și afaceri. Ambele proiecte sunt funcționale, putând fi găsite la adresa de internet www.eurodobrogea.ro. Surprinzător este interesul companiilor din Bulgaria pentru parteneriate transfrontaliere de afaceri. Pe bursa de contacte, toate anunțurile din lunile mai și iunie sunt postate de companii bulgărești, varietatea domeniilor de activitate fiind impresionantă – producție de baterii, acumulatori, alcool, vin, lemn, mașini agricole, piese de schimb pentru mașini, cauciucuri, cercetare științifică, plastic, textile, fructe, legume, apă minerală, tâmplărie PCV, sticlărie, transporturi, shipping, crewing, turism, plastilină, polimeri, vopsea, ouă, carne, lapte și lista continuă. Din partea românilor am găsit doar trei anunțuri: mobilier de birou, tâmplărie PVC și curse charter. Și se mai zice de noi că nu avem inițiativă! Desigur, astfel de contracte de afaceri nu vor duce neapărat la prelungirea sezonului estival, pe termen scurt, însă stabilirea unor relații economice durabile nu poate avea decât efecte benefice, pe termen lung. „Sezonul estival poate fi prelungit prin turism de sănătate - centre de spa și welness - sau turism de business. Avem o infrastructură prea mare, care funcționează doar 4-5 luni pe an. Și bulgarii au aceeași problemă”, spunea Mihai Dara-ban, președintele CCINA Constanța. Reprezentanții CCINA consideră că extinderea sezonului turistic ar duce la o puternică dezvoltare economică a regiunilor Constanța și Dobrici, singura condiție fiind punerea în aplicare a soluțiilor găsite, într-un timp cât mai scurt. Business fără joacă, uite-așa pierzi viața toată! Pe lângă bursa de contacte, pe site-ul www.eurodobrogea.ro mai poate fi găsită și o agendă a evenimentelor importante care se desfășoară pe litoralul bulgăresc și românesc, bune oportunități de afaceri pentru managerii din ambele țări. Astfel, între 17 și 21 iunie, CCINA Constanța organizează Tomis Yacht și Auto Show, la pavilionul expozițional. Apoi, între 1 și 3 iulie, administrația locală din Kavarna (condusă de binecunoscutul Metal Mayor), continuă seria evenimentelor Kaliakra Rock Fest. Între 22 și 23 august, la aerodromul din Tuzla se desfășoară un spectacol de aviație. Ultimele zile de vară calendaristică se încheie cu deja clasica etapă din Class One Grand Prix (28 – 30 august, în Mamaia).