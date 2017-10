"Inima.bio" - proiect pentru comercializarea produselor bio româneşti

"Inima.bio" - proiect pentru comercializarea produselor bio românești

Proiectul „Inima.bio” este primul brand bio românesc care reprezintă mai producătorii din mai multe zone ale țării. A fost dezvoltat de către MORE Bio Commerce, unul dintre cei mai mari distribuitori Bio.Iată cum funcționează proiectul:Fermierul / producătorul (furnizorul) și MORE Bio Commerce (MORE) stabilesc de comun acord lista de produse pe care o propun spre vânzare. Furnizorul propune cantitățile disponibile și prețurile, iar MORE adaugă un cost fix de 15% și transmite mai departe către clienții săi. Cu costul acesta își acoperă cheltuieli de marketing, respectiv alte cheltuieli operaționale. MORE se ocupă cu promovarea, vânzarea și toată partea administrativă. Produsele sunt livrate conform înțelegerii și sunt vândute sub brandul „Inima.bio”, menționând numele furnizorului și un mesaj din partea lui. Furnizorul încasează banii în 7 -14 zile. Proiectul acesta a avansat în anul 2017 și este deschis pentru toți producătorii și fermierii Bio din România.