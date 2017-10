ING vine cu precizări privind nefuncționarea serviciilor

Ştire online publicată Duminică, 11 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Potrivit unui comunicat de presă emis de către ING, serviciile acestora au fost afectate de către eliberarea unui gaz din timpul unui test planificat pentru sistemul de stingere a incendiilor. Gazul eliberat ar fi afectat mai multe servere și sistemul de stocare a datelor, transmite Digi24.ro.„Sâmbătă 10 septembrie, în timpul unui test planificat în centrul nostru de date pentru sistemul de stingere a incendiilor, procedura de eliberare a gazului Inergen a afectat în mod sever și neașteptat mai multe servere și sistemul de stocare a datelor. Primele probleme au început să apară după ora 13.00. Au fost afectate toate serviciile conectate sistemului de stocare a datelor, respectiv tranzacții cu cardul, operațiuni la bancomat, serviciul de internet banking, sistemele de comunicare și website-ul www.ing.ro. În consecință, o mare parte din tranzacții nu au putut fi procesate și comunicarea cu clienții a fost întârziată.Am activat de urgență procedurile și planurile de recuperare prevăzute pentru astfel de situații. Toate echipele relevante din IT, suport pentru clienți, management al produselor, comunicare și conducerea băncii au fost mobilizate pentru rezolvarea cât mai rapidă a situației. De asemenea, furnizorul extern al sistemului afectat a tratat cu prioritate zero restaurarea serviciului.Din cauza magnitudinii și complexității defecțiunilor, din păcate timpul necesar pentru restaurarea activității prin sistemul de back-up a fost mai lung decât în cadrul testelor pe care le efectuăm regulat. Mai mult decât atât, pentru a asigura deplină integritate a datelor, am efectuat o copie adițională a bazei de date înainte de a începe restaurarea sistemului, ceea ce a prelungit perioada de indisponibilitate a serviciilor.La ora 21.15 am restaurat serviciul de online banking ING Home’Bank, iar tranzacțiile cu cardul la comercianți și la bancomate au redevenit funcționale începând cu ora 23.00. În prezent finalizăm analiză diagnostic a acestui eveniment excepțional, monitorizăm îndeaproape evoluția situației împreună cu furnizorii și luăm măsuri adiționale pentru a asigura derularea normală a operațiunilor.Ne pare rău că am dezamăgit pentru că nu am comunicat proactiv în primele ore. Defecțiunea sistemelor de comunicare (website, sms,mail-uri) a afectat transmiterea mesajelor către clienți.Ne cerem scuze încă o dată pentru situațiile neplăcute pe care le-au întâmpinat clienții noștri și ne asumăm responsabilitatea pentru problemele cauzate. Astfel, vom returna clienților comisioanele aferente retragerilor de numerar de la bancomatele altor bănci efectuate ieri. Avem de asemenea în vedere acoperirea costurilor adiționale generate clienților afectați de indisponibilitatea plăților cu cardul.În ciuda acestui incident excepțional și fără precedent în istoria ING România, prioritatea noastră rămâne asigurarea de servicii financiare la nivelul înalt de așteptări cu care ne-am obișnuit clienții de-a lungul anilor.”